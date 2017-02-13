Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/02/2017 20:44

Depremin vurduÄŸu Ã‡anakkale'de okullar yeniden tatil edildi

Ã§anakkale

Son 1 haftadÄ±r art arda meydana gelen depremlerin ardÄ±ndan Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde eÄŸitime 1 gÃ¼n daha ara verildi

Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesine baÄŸlÄ± bazÄ± köylerde okullar 1 gün daha tatil edildi.Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesine baÄŸlÄ± GülpÄ±nar köyü açÄ±klarÄ±nda 6 Åžubat Pazartesi günü meydana gelen ve artçÄ±larÄ± devam eden depremler nedeniyle bölgede okullar 1 gün daha tatil edildi. Çanakkale Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü, AyvacÄ±k ilçesine baÄŸlÄ± GülpÄ±nar, Babakale, Tuzla, Kösedere, YukarÄ±köy, KorubaÅŸÄ± ve PaÅŸaköy'de okullarÄ±n SalÄ± günü de tatil edildiÄŸini duyurdu.

Bölgede geçtiÄŸimiz hafta da eÄŸitime ara verilmiÅŸ, Pazar günü meydana gelen 5.4 büyüklüÄŸündeki sarsÄ±ntÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Pazartesi günü okullar tatil edilmiÅŸti. Bu köylerde eÄŸitim, kurulacak konteynÄ±rlarda yapÄ±lacak. 763 öÄŸrenci, ÇarÅŸamba gününden itibaren eÄŸitimlerine konteynÄ±r okullarda devam edecek.

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