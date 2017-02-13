Ankara ValiliÄŸinden ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran taciz iddiasÄ±na yÃ¶nelik ilk aÃ§Ä±klama

BaÅŸkent Ankara'nÄ±n Haymana ilÃ§esindeki bir okulda okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã¶ÄŸrencilere cinsel istismarda bulunduÄŸu iddiasÄ±yla aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±. Valilikten konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±

Ankara ValiliÄŸinden, Haymana'daki bir okulda öÄŸrencilerin cinsel istismara maruz kaldÄ±klarÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin, okul Müdürü S. K'nin açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, iddialarÄ± araÅŸtÄ±rmak üzere adli ve idari soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, dün bazÄ± basÄ±n ve yayÄ±n organlarÄ±nda, Haymana'daki bir okulda, öÄŸrencilerin cinsel istismara maruz kaldÄ±klarÄ±na iliÅŸkin iddialara yer verildiÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada, söz konusu iddialarla ilgili olarak, okul müdürü S. K'nin açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, iddialarÄ± araÅŸtÄ±rmak üzere adli ve idari soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, soruÅŸturma sonucunda ayrÄ±ca bilgilendirme yapÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.