Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/02/2017 20:55

Ankara ValiliÄŸinden ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran taciz iddiasÄ±na yÃ¶nelik ilk aÃ§Ä±klama

ankarada taciz iddiasÄ±

BaÅŸkent Ankara'nÄ±n Haymana ilÃ§esindeki bir okulda okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã¶ÄŸrencilere cinsel istismarda bulunduÄŸu iddiasÄ±yla aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±. Valilikten konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±

Ankara ValiliÄŸinden, Haymana'daki bir okulda öÄŸrencilerin cinsel istismara maruz kaldÄ±klarÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin, okul Müdürü S. K'nin açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, iddialarÄ± araÅŸtÄ±rmak üzere adli ve idari soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, dün bazÄ± basÄ±n ve yayÄ±n organlarÄ±nda, Haymana'daki bir okulda, öÄŸrencilerin cinsel istismara maruz kaldÄ±klarÄ±na iliÅŸkin iddialara yer verildiÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada, söz konusu iddialarla ilgili olarak, okul müdürü S. K'nin açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, iddialarÄ± araÅŸtÄ±rmak üzere adli ve idari soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, soruÅŸturma sonucunda ayrÄ±ca bilgilendirme yapÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.

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