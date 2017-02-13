Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/02/2017 21:02

YÃ¼zÃ¼ maskeli grup markete molotof kokteyli atÄ±nca ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±

kaÄŸÄ±thane

KaÄŸÄ±thane'de yÃ¼zÃ¼ maskeli 5 kiÅŸi bir markete molotof kokteyli attÄ±. Olay yerinde bulunan vatandaÅŸlar bÃ¼yÃ¼k panik yaÅŸadÄ±

AlÄ±nan son bilgiye göre Ä°stanbul KaÄŸÄ±thane ÇaÄŸlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde akÅŸam saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda yüzleri maskeli 5 kiÅŸi, vatandaÅŸlar alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada markete gelerek molotof kokteyli attÄ±. AtÄ±lan molotof kokteyleriyle marketin içi kÄ±smen yandÄ±. Dumanlar nedeniyle market içinde bulunan vatandaÅŸlar büyük panik yaÅŸadÄ±. Market çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla vatandaÅŸlar yangÄ±n merdiveninden tahliye edildi. Tahliye sÄ±rasÄ±nda 1 müÅŸterinin dumandan etkilendiÄŸi öÄŸrenildi.

 
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