YÃ¼zÃ¼ maskeli grup markete molotof kokteyli atÄ±nca ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±

KaÄŸÄ±thane'de yÃ¼zÃ¼ maskeli 5 kiÅŸi bir markete molotof kokteyli attÄ±. Olay yerinde bulunan vatandaÅŸlar bÃ¼yÃ¼k panik yaÅŸadÄ±
AlÄ±nan son bilgiye göre Ä°stanbul KaÄŸÄ±thane ÇaÄŸlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde akÅŸam saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda yüzleri maskeli 5 kiÅŸi, vatandaÅŸlar alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada markete gelerek molotof kokteyli attÄ±. AtÄ±lan molotof kokteyleriyle marketin içi kÄ±smen yandÄ±. Dumanlar nedeniyle market içinde bulunan vatandaÅŸlar büyük panik yaÅŸadÄ±. Market çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla vatandaÅŸlar yangÄ±n merdiveninden tahliye edildi. Tahliye sÄ±rasÄ±nda 1 müÅŸterinin dumandan etkilendiÄŸi öÄŸrenildi.