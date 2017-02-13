Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n hakimlik sorgusunda sÃ¶yledikleri kan dondurdu

Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin tutuklanan Masharipov'un hakimlik sorgusunda yaptÄ±klarÄ±ndan piÅŸman olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

Ortaköy'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcÄ±larÄ±ndan Gökalp Kökçü'nün yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda, sevk edildiÄŸi nöbetçi Ä°stanbul 11. Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan, "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs etme, silahlÄ± terör örgütüne üye olma, nitelikli ÅŸekilde birden fazla kiÅŸiyi öldürme, sayÄ±-nitelik bakÄ±mÄ±ndan vahim olan silah veya mermilerin satÄ±n alÄ±nmasÄ±, taÅŸÄ±nmasÄ±, bulundurulmasÄ±" suçlarÄ±ndan tutuklanan Abdulgadir Masharipov'un hakimlik sorgusundaki ifadeleri ortaya çÄ±ktÄ±.

"DAEÅž üyesiyim"

Masharipov, tercüman eÅŸliÄŸinde verdiÄŸi ifadede, "Ben DAEÅž terör örgütü üyesiyim. Bu örgütün amacÄ± Ä°slami hilafetin meydana getirilmesidir. Örgütün lideri Abubakir BaÄŸdadi'dir. Öncelikle Amerika Irak'Ä± iÅŸgal ettiÄŸinde onlara karÅŸÄ± savaÅŸmak amacÄ±yla kurulmuÅŸtur." ifadelerini kullandÄ±.

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±ndan önce herhangi bir eyleme katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Masharipov, dünyada HristiyanlarÄ±n yaptÄ±klarÄ± öldürme olaylarÄ±na karÅŸÄ± onlardan öç almak amacÄ±yla onlarÄ±n bayram günü bir eylem yapmayÄ± düÅŸündüÄŸünü ve amacÄ±nÄ±n HristiyanlarÄ± öldürmek olduÄŸunu söyledi.

YÄ±lbaÅŸÄ± günü kutlama yapÄ±lmasÄ± durumunda Taksim'de eylem yapma talimatÄ±nÄ± Suriye'de bulunan Abu Cihad'Ä±n, "HristiyanlarÄ±n çoÄŸunun Taksim'de bir yere toplanÄ±p bayram töreni yapmalarÄ±" gerekçesiyle verdiÄŸini belirten Masharipov, silah kullanmayÄ± Afganistan'da öÄŸrendiÄŸini, eÄŸitimi buradaki "Cihadi cemaat" örgütünden aldÄ±ÄŸÄ± ve bu örgütün Taliban'Ä±n bir kolu olduÄŸunu dile getirdi.

"Türkiye'ye Ocak 2016'da geldim"

Türkiye'ye 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk ayÄ±nda Van tarafÄ±ndan girdiÄŸini ve sonra da Ä°stanbul'a geldiÄŸini anlatan Masharipov, "Daha sonra Suriye'ye gitmek için orada bekledim ancak giriÅŸ yoktu. EÅŸim ve çocuklarÄ±mla Ä°stanbul'a gelmiÅŸtik, ailece Suriye'ye gidecektik ancak giriÅŸ kapalÄ±ydÄ±. Türkiye'de, Horasan'dan Åžam'a gidenler vardÄ±. Onlar yardÄ±m ediyorlardÄ±. Geçimimi de bu ÅŸekilde saÄŸlÄ±yordum. Türkiye'de herhangi bir örgütsel toplantÄ±ya katÄ±lmadÄ±m. Telefonla irtibat kurmuyorduk. Bilgisayarda 'Telegram' programÄ± vardÄ±. Suriye'dekilerle bu programla irtibatÄ±m oluyordu, Türkiye'den kimseyle bir irtibatÄ±m olmadÄ±." dedi.

"Türkiye devletiyle herhangi bir sorunum yoktu"

Olaydan bir hafta önce Abu Cihad'Ä±n kendisine gerçekleÅŸtireceÄŸi eylemi anlatÄ±p talimat verdiÄŸini ve bu talimattan önce KayaÅŸehir'de bir yerde oturduÄŸunu kaydeden Masharipov, talimattan sonra KayaÅŸehir'de bir siteden daire kiraladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu eve gelen yüzü kapalÄ±, maskeli bir kiÅŸinin kendisine bir çantanÄ±n içinde eylemde kullanacaÄŸÄ± KalaÅŸnikof tüfek, 6 ÅŸarjör, 3 el bombasÄ± zannettiÄŸi flashbang ile mermiler getirdiÄŸini ve bu silahlarÄ±n nereden bulunduÄŸunu bilmediÄŸini ifade etti.

"Ben, Hristiyanlardan Müslümanlara karÅŸÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ±n öcünü aldÄ±m. Türkiye devleti ile herhangi bir sorunum yoktu." diyen Masharipov, silahlarÄ± aldÄ±ktan sonra kendisine yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bir hafta önce Abu Cihad tarafÄ±ndan, 'Taksim meydanÄ±nda eylem yapacaÄŸÄ±nÄ±n' söylendiÄŸini ve Taksim'de ayÄ±n 31'inde keÅŸif yapmak istediÄŸini bildirdi.

Karar vermesi durumunda silahÄ± kullanÄ±p Taksim meydanÄ±nda bulunan insanlarÄ± öldüreceÄŸini ve 31 AralÄ±k akÅŸamÄ± saat 20.00'de fikrini deÄŸiÅŸtirdiÄŸini anlatan Masharipov, "Taksim'e giriÅŸ yoktu, her taraf polis kaynÄ±yordu. 'Burada olmaz' dedim, Abu Cihad'Ä± aradÄ±m. Saat 21.00'de Reina'ya keÅŸif yapmaya gittim. Daha önceden Reina'nÄ±n içine girmemiÅŸtim. Abu Cihad'a, 'Ben bunu 31 AralÄ±k'ta yapayÄ±m yoksa baÅŸka bir gün yapamam' dedim. Bana, Reina'nÄ±n adresini gönderdi. Hatta Reina'ya ait 5-6 fotoÄŸraf gönderdi. Ä°çeride hangi milletten, hangi dinden insanlar olduÄŸu konusunda bilgi vermedi." ifadelerini kullandÄ±.

Abu Cihad, Rusça aksanlÄ± konuÅŸtuÄŸu için KafkasyalÄ± olduÄŸunu düÅŸündüÄŸünü, otobüs duraÄŸÄ±na parayÄ± getiren kiÅŸinin Abu Cihad'Ä±n ses kaydÄ±nÄ± da getirdiÄŸini ve onunla yüz yüze hiç görüÅŸmeyip sadece yazÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren Abdulgadir Masharipov, "KapÄ±nÄ±n önüne kadar gittim, polis yoktu. Güvenlik de görmedim. Zeytinburnu'na taksi ile geri döndüm. Üzerimde param vardÄ±. Suriye'de bulunan Abu Cihad, Kafkas görüntüsü olan birisiyle bana olaydan 5 gün önce para göndermiÅŸti. Gelen kiÅŸi otobüs duraÄŸÄ±nÄ±n önünde para vermiÅŸti bana. SilahlarÄ± almaya Zeytinburnu'na gittim. SilahlarÄ± alÄ±p tekrar Reina'ya gittim. Silah teslim olduÄŸunda, el bombasÄ± zannettiÄŸim ÅŸeyin aslÄ±nda flashbang olduÄŸunu bilmiyordum. AçÄ±k alanda farklÄ± bir tesiri olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum. Ä°çeriye girmek isterken, polis beni gördü ve ateÅŸ açtÄ±. Sonra ben polise ateÅŸ açtÄ±m ve içeri girdim." diye konuÅŸtu.

"Ä°dam hükmü verilirse iyi olur"

Hakim tarafÄ±ndan, söylediklerinde çeliÅŸki olduÄŸu, polisi görüp görmediÄŸi sorulan Abdulgadir Masharipov, "Ä°lk keÅŸfe geldiÄŸimde polisi görseydim olaylar daha farklÄ± ÅŸekilde geliÅŸebilirdi. Polisi vurduktan sonra içeriye girdim. KalaÅŸnikof silahla rastgele insanlarÄ±n üzerine ateÅŸ ettim. Mermiler bitince, iki tane flashbang attÄ±m. Üçüncüsünü intihar etmek için yüzüme tuttum ama ölmedim. Rehin düÅŸmeyeyim diye kendimi öldürecektim. Ä°dam hükmü verilirse iyi olur. Flashbangleri tüm mermiler bittikten sonra attÄ±m. Bir ÅŸey olmadÄ±, saÄŸ kaldÄ±m. AslÄ±nda ölmek için girmiÅŸtim." beyanÄ±nda bulundu.

"MaÄŸdur gibi emekleyerek dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±m"

EÅŸyalarÄ± ve silahÄ±, saÄŸ kaldÄ±ktan sonra çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada içeride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sonrasÄ±nda kapÄ±nÄ±n hemen yanÄ±ndayken üzerindekileri çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Masharipov, "Orada sanki ben de maÄŸdurlardan biriymiÅŸim gibi 4 ayak ÅŸeklinde emekleyerek dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±ktÄ±m. KapÄ±nÄ±n giriÅŸinde iki tane silahlÄ± kiÅŸi vardÄ±. Ellerinde otomatik silah vardÄ±. Ä°çeride benden baÅŸka kimse silah atmadÄ±. SilahlÄ± kiÅŸileri ben mekandan çÄ±karken kapÄ± giriÅŸinde gördüm, elbiselerini göremedim. Ä°çeriye girdiÄŸimde karanlÄ±ktÄ±, sanki sisli bir durum vardÄ±. Ben çÄ±karken kapÄ±daki iki silahlÄ± kiÅŸi, kim diye sordular. Beni de yaralanmÄ±ÅŸ biri zannederek iki kolumdan tuttular ve dÄ±ÅŸarÄ±ya götürüp yolun kenarÄ±na kaldÄ±rÄ±mÄ±n üzerine bÄ±raktÄ±lar. Beni bÄ±rakÄ±p gittiler." ifadelerini kullandÄ±.

"Taksi beni götürmek istemedi"

Masharipov, daha sonra ayaÄŸa kalkÄ±p yüzünü yÄ±kadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, ÅŸöyle devam etti:

"Yolun kenarÄ±na çÄ±ktÄ±m daha sonra ve arabalarÄ± durdurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. Taksi tuttum ve iki taksi beni götürmek istemedi. Yüzümde siyahlÄ±klar vardÄ± ve silinmemiÅŸti. Taksici, 'nereye gidiyorsun' diye sordu ben de yerin adÄ±nÄ± söyleyemedim. Taksiciye sadece, 'ilerle ilerle' dedim. Åžüphelendi, beni biraz daha ileri götürdükten sonra orada bÄ±raktÄ±. Biraz yürüdüm, bir yerde su gördüm yine iyice yüzümü yÄ±kadÄ±m. Yola çÄ±kÄ±p yine taksi durdurdum, yanÄ±mda telefon yoktu. Ä°kinci taksi, '100 lira, hemen parayÄ± ver' dedi. Ben de, 'sen beni götür parayÄ± veririm' dedim. Buna inanmadÄ± ve beni indirdi. Üçüncü bir taksi durdurdum bindim. O da 100 lira civarÄ±nda para talep etti. 'Zeytinburnu'na gideceÄŸim, cebimde param yok' dedim ama baktÄ±m 45 lira varmÄ±ÅŸ, '55 lirayÄ± gittiÄŸim yerde veririm' dedim. ParayÄ± verebilmek için telefonunu istedim, onda Telegram programÄ± yokmuÅŸ. 'Numara ver arayayÄ±m' dedi taksici. AklÄ±ma telefon numarasÄ± gelmedi, taksiciyi inandÄ±rmak için ona kendi numaramÄ± verdim ancak bu numara çalÄ±ÅŸmayÄ±nca taksici ÅŸüphelendi, beni bir yere kadar götürdü indirdi, tekrar taksi durdurdum. Dördüncü bindiÄŸim taksiye, '30 liraya beni Zeytinburnu'na götürür müsün?' diye sordum. AnlaÅŸarak gittim."

"Taksi parasÄ± için yalvardÄ±m"

Zeytinburnu'na geldikten sonra, daha önce zaman zaman gittiÄŸi lokantanÄ±n aklÄ±na geldiÄŸini söyleyen Masharipov, gece 02.30'da gittiÄŸi lokantanÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± çaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

KapÄ±yÄ± çalmasÄ± üzerine kendisini müÅŸteri olarak tanÄ±yan bir gencin içeriden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Masharipov, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

"Uygur kökenli bu kiÅŸi, beni müÅŸteri olarak orada birkaç kez görmüÅŸtü. 30 lira borç istedim. Ä°lk aÅŸamada vermedi. Çok yalvardÄ±m, Ä±srar ettim iki tane 20 lira verdi. Onu da taksiye verdim. 'Sabaha kadar iÅŸ yerinde oturabilir miyim?' dedim. Önce, 'anahtar yok' dedi, kapÄ±yÄ± açmadÄ±, parayÄ± da zaten kapÄ±nÄ±n altÄ±ndan verdi. Çok Ä±srar edip yalvardÄ±ktan sonra anahtarÄ± arayÄ±p bulup kapÄ±yÄ± açtÄ±. Ä°çeri girdikten sonra kendisinden telefonu istedim. Abu Cihad'Ä± çaÄŸÄ±rmak için uÄŸraÅŸtÄ±m ancak yayÄ±nda kimse yoktu. Ä°rtibat kuramadÄ±m. Bir Uygur emlakçÄ± aklÄ±ma geldi. Onunla Telegram'da irtibata geçtim. O esnada Telegram iyi çalÄ±ÅŸmÄ±yordu. Sabah namazÄ±ndan sonra bana Uygur emlakçÄ± Tulpar'dan cevap geldi. Zeytinburnu'nda oturuyordu. Bir gün kalabileceÄŸim daire istedim. Beni bir daireye getirdi. GetirdiÄŸi daireye girdim, orada Abu Cihad ile irtibata geçtim. Ertesi gün Abu Cihad bana bir araba gönderdi. O araba ile Sefaköy'de bir daireye, 'Mustafa' isimli Uygur uyruklu kiÅŸiyle gittim. AkÅŸama kadar orada kaldÄ±k. Abu Cihad'a, 'beni baÅŸka yere gönder' dedim. Beni baÅŸka yere gönderdi. O esnada etrafta çok polis vardÄ±. AyrÄ±ntÄ±larÄ± savcÄ±ya anlattÄ±m."

"YaptÄ±klarÄ±mdan piÅŸman deÄŸilim"

Türkiye'de herhangi bir örgütle baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yakalandÄ±ÄŸÄ± gün evde yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Masharipov, "KapÄ± çalÄ±nmaya baÅŸladÄ±. Evde, 'Ali' diye emlak iÅŸlerine yardÄ±mcÄ± olan, benimle birlikte kalan kiÅŸi ve benim nikahÄ±mda olan bayan ve iki bayan daha vardÄ±. Ali bana, 'kapÄ±yÄ± çaldÄ±klarÄ±nÄ±' söyledi. Ben sustum ve yattÄ±k. Polis geldiÄŸini Ali söylemiÅŸti. Çekyata uzandÄ±m. Polisler içeriye girdiler ve beni yakalayÄ±p götürdüler." dedi.

Abdulgadir Masharipov, herhangi bir asker ya da polisle irtibatÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Reina'daki polis memurunu tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±, örgütün neden Müslüman ülkelere karÅŸÄ± eylem yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini ve örgütün gücünün yetmesi durumunda baÅŸka dilden ülkelerde de hakimiyet kurabileceÄŸini öne sürerek, son sözü sorulduÄŸunda, "Bana 'Türkiye aleyhine çalÄ±ÅŸÄ±yor, Türkiye'ye karÅŸÄ±' diyorlar. Ben Türkiye devletine karÅŸÄ± bir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± düÅŸünmüyorum. Türkiye karÅŸÄ±tÄ± bir harekatta bulunmadÄ±m. Ben öç aldÄ±m, yaptÄ±klarÄ±mdan piÅŸman deÄŸilim. KÄ±sas yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± düÅŸünüyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.