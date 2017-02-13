Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/02/2017 21:40

Ankara'yÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran taciz skandalÄ±nda ÅŸok eden geliÅŸme

ankarada taciz

BaÅŸkent Ankara'da taciz iddiasÄ±yla aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ne iftira attÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ankara'da öÄŸrencilere cinsel istismarda bulunduÄŸu iddiasÄ±yla açÄ±ÄŸa alÄ±nan okul müdürüne iftira attÄ±klarÄ± iddia edilen 3 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ankara'nÄ±n Haymana ilçesinde bulunan Nuri BektaÅŸ Anadolu Lisesinde 1 öÄŸretmen ve 2 öÄŸrenci, Okul Müdürü S.K.'ya 'erkek öÄŸrencilere cinsel tacizde bulunduÄŸu' yönünde iftira attÄ±klarÄ± gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. A.G., Ä°.D. ve F.Ö., ifadeleri alÄ±nmak üzere Ankara Emniyet MüdürlüÄŸüne götürüldü.

Konuya iliÅŸkin Ankara ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "12 Åžubat 2017 tarihli bazÄ± basÄ±n ve yayÄ±n organlarÄ±nda Haymana ilçesindeki bir okulda öÄŸrencilerin cinsel istismara maruz kaldÄ±klarÄ±na iliÅŸkin iddialara yer verilmiÅŸtir. Söz konusu iddialarla ilgili olarak Okul Müdürü S.K. açÄ±ÄŸa alÄ±nmÄ±ÅŸ olup, iddialarÄ± araÅŸtÄ±rmak üzere adli ve idari soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. SoruÅŸturma sonucundan ayrÄ±ca bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi.

Okul Müdürü S.K., yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada A.G. ile husumetli olduÄŸunu ve ona yakÄ±n 3-4 öÄŸrencinin bu ÅŸikayeti ettiÄŸini söylemiÅŸti.

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