Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/02/2017 22:09

FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in iki yeÄŸeni tutuklandÄ±

fetÃ¶ soruÅŸturmasÄ±

FETÃ–'ye yÃ¶nelik Trabzon merkezli 7 ilde dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda Fetullah GÃ¼len'in 2 yeÄŸeninin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 7 kiÅŸi tutuklandÄ±

Trabzon merkezli 7 ilde FetullahçÄ± Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan, örgütün elebaÅŸÄ± Fetullah Gülen'in 2 yeÄŸeninin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 7 ÅŸüpheli tutuklandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸma kapsamÄ±nda Trabzon Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüphelilerden FETÖ elebaÅŸÄ± Fethullah Gülen'in yeÄŸenleri A.G. ve R.G. ile diÄŸer ÅŸüpheliler K.G, M.A, Ä°.H.Åž, M.Ç, Z.T, S.D. ile Ä°.Ç'nin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Trabzon Adliyesine sevk edilen zanlÄ±lardan Gülen'in yeÄŸenleri A.G. ve R.G. ile K.G, M.A, Ä°.H.Åž, M.Ç, Z.T çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±. S.D. ve Ä°.Ç. adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Tutuklanan zanlÄ±lar, Trabzon E Tipi KapalÄ± Cezaevine gönderildi.

Trabzon Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerince bir süre önce Trabzon, Ä°stanbul, Adana, Kocaeli, Erzurum, Giresun ve Samsun'da FETÖ'ye yönelik daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiÅŸ 16 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. 7 kiÅŸinin emniyetteki iÅŸlemleri sürdürülüyor.

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