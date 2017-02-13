Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/02/2017 22:16

Åžiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle o ilde okullar tatil edildi

kar tatili

Ordu'da etkili olan ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 5 ilÃ§ede eÄŸitime 1 gÃ¼n sÃ¼reyle ara verildi

Ordu Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle ÇamaÅŸ, ÇatalpÄ±nar, Gölköy, Gürgentepe ve Korgan ilçelerinde eÄŸitim-öÄŸretime 14 Åžubat SalÄ± günü 1 gün süreyle ara verileceÄŸi belirtildi. Öte yandan kar nedeniyle kapanan mahalle yollarÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ± için karayollarÄ± ve BüyükÅŸehir Belediyesi’ne baÄŸlÄ± karla mücadele ekiplerinin çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdüÄŸü belirtildi.

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