Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/02/2017 22:28

FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sevgililer gÃ¼nÃ¼ talebi ÅŸok etti

fetÃ¶ sanÄ±ÄŸÄ±

KÃ¼tahya'da gÃ¶rÃ¼len FETÃ– davasÄ±nda tutuklu yargÄ±lanan Ã¶ÄŸretmen Abdullah Kahraman duruÅŸmada "Sevgili eÅŸime sevgililer gÃ¼nÃ¼ hediyesi olarak beni tahliye etmenizi istiyorum" dedi

FETÖ/PYD soruÅŸturmasÄ±nda haklarÄ±nda dava açÄ±lan öÄŸretmen Abdullah Kahraman ile ev hanÄ±mÄ± olan eÅŸi TuÄŸba Kahraman'Ä±n yargÄ±lanmalarÄ±na Kütahya 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde baÅŸlanÄ±ldÄ±. DuruÅŸmaya tutuklu sanÄ±k Abdullah Kahraman ile tutuksuz yargÄ±lanan eÅŸi TuÄŸba Kahraman katÄ±ldÄ±. SuçlamalarÄ± kabul etmeyen TuÄŸba Kahraman vatanÄ±nÄ± ve milletini seven bir insan olduÄŸunu, çocuklarÄ±nÄ± da bu doÄŸrultuda yetiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek beraatÄ±nÄ± istedi.

Tutuklu sanÄ±k Abdullah Kahraman da "Örgüt üyeliÄŸi ile ilgili olarak üzerime atÄ±lan suçu kabul etmiyorum. Ben sadece öÄŸretmenlik görevimi yaptÄ±m. Ä°yi öÄŸrenciler yetiÅŸtirmek için çaba harcadÄ±m. TelefonlarÄ±mÄ±za da ByLock denilen programÄ± yüklemedik ve kullanmadÄ±k. Sevgili eÅŸime sevgililer günü hediyesi olarak beni tahliye etmenizi istiyorum" diye konuÅŸtu.

Kütahya 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi heyeti, Abdullah Kahraman'Ä±n tahliye talebini kabul etmeyerek tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi ve tanÄ±klarÄ±n dinlenmesi için duruÅŸmayÄ± erteledi.

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