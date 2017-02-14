Darbe giriÅŸiminden sonra TÃ¼rk subaylar Hollanda'ya sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusu yapmÄ±ÅŸ

Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan bir grup subay aileleriyle birlikte Hollanda'ya siyasi sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusu yapmÄ±ÅŸ

Hollanda Göç ve VatandaÅŸlÄ±k Dairesi (IND), sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusunu incelemek için gereken 18 aylÄ±k süre boyunca, subaylar ile ailelerinin ülkede kalmasÄ±na izin verdi.

Hollanda'nÄ±n önde gelen gazetelerinden NRC'nin özel haberine göre, Avrupa'da görevli olan ve sayÄ±larÄ± açÄ±klanmayan bir grup subay, Ankara'nÄ±n "geri dönün" çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± reddetti.

Gazetenin haberine göre subaylar, sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusuna gerekçe olarak, "Türkiye'de adil yargÄ±lanma olanaÄŸÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" gösterdiler.

Türkiye, darbe giriÅŸimi nedeniyle arananlarÄ±n Ocak ayÄ±ndan itibaren 3 ay içinde ülkeye dönmesi halinde, vatandaÅŸlÄ±ktan çÄ±karÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Habere göre, Hollanda makamlarÄ± olaÄŸanüstü hal (OHAL) uygulamasÄ± nedeniyle Türkiye'nin iade talebine sÄ±cak bakmÄ±yor.

NRC'ye konuÅŸan Türk yetkililer ise "adil yargÄ±lama" güvencesi verdi. Türk yetkililer, NATO müttefiki Hollanda'nÄ±n, firari askerler için "güvenli liman" olmasÄ±nÄ± "kabul edilemez" bulduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Hollanda Güvenlik ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, 15 Temmuz sonrasÄ± yaÅŸanan geliÅŸmeler nedeniyle suçlularÄ±n iadesini geçici olarak askÄ±ya almÄ±ÅŸtÄ±.

Gazeteye konuÅŸan HollandalÄ± siyasi parti temsilcilerinden Demokratlar 66 (D66) milletvekili Sjoerd Sjordsma, sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusunu siyasi çÄ±karlarÄ±n üzerinde bir konu olarak gördüÄŸünü belirterek, darbe giriÅŸimi sonrasÄ± yaÅŸanan geliÅŸmeler nedeniyle Türk vatandaÅŸlarÄ±na yönelik sÄ±ÄŸÄ±nma mevzuatÄ±nÄ±n yeniden güncellemesini istedi.

Sosyalist Parti (SP) milletvekili Sharon Gasthuizen de, Türk subaylarÄ±nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusuna öncelik verilmesini istedi. Gasthuizen, "SÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ±, diplomasinin ötesinde insan hakkÄ± ve güvenliÄŸi ile ilgili" dedi.

Hollanda Devlet Televizyonu (NOS) da, 15 Temmuz'dan sonra 100'den fazla Türk subayÄ±nÄ±n BatÄ± Avrupa ülkelerine sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Daha önce Alman basÄ±nÄ± NATO'da görevli en az 40 Türk askerinin ülkelerine sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±.

Brüksel'deki NATO karargahÄ±nda görevli 86 subayÄ±n da Türkiye'ye dönmeme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.