Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 14/02/2017 07:44

Ä°stanbullu vatandaÅŸa kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden son bilgilere gÃ¶re Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar devam edecek

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Marmara'nÄ±n kuzey ve doÄŸusu, Karadeniz, DoÄŸu Anadolu ile GüneydoÄŸu Anadolu'nun kuzey ve doÄŸusu ile Çanakkale'nin doÄŸu kesimleri, BalÄ±kesir'in kuzey çevrelerinin karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yoÄŸun kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n ülke genelinde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin edilirken, Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± perÅŸembe gününe kadar devam edecek. PerÅŸembe günü ise karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurun etkili olmasÄ± bekleniyor.

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