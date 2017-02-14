Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 14 Åžubat 2017

Meteorolojiden elde edilen son bilgilere gÃ¶re yurt genelinde hava durumu ÅŸÃ¶yle olacak

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün ÅŸöyle.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, ülke genelinin çok bulutlu, güneybatÄ± kesimlerinin zamanla parçalÄ± bulutlu, Marmara'nÄ±n doÄŸusu, Karadeniz (Bayburt hariç), DoÄŸu Anadolu'nun güneydoÄŸusu, GüneydoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusu ile Erzurum, AÄŸrÄ±, IÄŸdÄ±r, Bingöl, ÅžanlÄ±urfa, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Çanakkale'nin batÄ± kesimleri ve BalÄ±kesir'in kuzey kesimlerinin kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n Marmara, BatÄ± Karadeniz ve KÄ±yÄ± Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice(30-50 km/sa) eseceÄŸi tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayÄ± görülmesi bekleniyor.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yurt genelinde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara, KÄ±yÄ± Ege ve BatÄ± Karadeniz'de kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu 0

Ä°stanbul: Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralÄ±klÄ± karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 6

Bursa: Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 4

Ä°zmir: ParçalÄ± bulutlu 11

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu 12

Antalya: ParçalÄ± bulutlu 15

Samsun: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 5

Trabzon: Çok bulutlu ve aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 5

Erzurum: Çok bulutlu, öÄŸle ve akÅŸam saatlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -5

DiyarbakÄ±r: Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 2