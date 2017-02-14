Maltepe'deki taksi duraÄŸÄ±na saldÄ±rÄ±yla ilgili flaÅŸ bilgiler

Ä°stanbul Maltepe'de bir taksi duraÄŸÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± sonucunda 1 taksici yaralandÄ±

Ä°stanbul Maltepe'de ÅŸüpheli kiÅŸi ya da kiÅŸiler tarafÄ±ndan bir taksi duraÄŸÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenledi. AçÄ±lan ateÅŸ sonucunda bir taksici yaralandÄ±.Maltepe, BaÄŸlarbaÅŸÄ± Mahallesi, Ä°nönü Caddesinde meydana gelen olay iddialara göre ÅŸöyle gerçekleÅŸti. Gece saat 00.30 sÄ±ralarÄ±nda plakasÄ± belirlenemeyen bir otomobille gelen ÅŸüpheliler cadde üzerinde bulunan taksi duraÄŸÄ±na rastgele ateÅŸ açtÄ±. AçÄ±lan ateÅŸ sonucunda durakta oturan Serdar Cengeri isimli taksici omzundan yaralandÄ±. Yaralanan taksi ÅŸoförü Cengeri olay yerine gelen ambulans tarafÄ±ndan Kartal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan sürücünün ameliyata alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Birkaç gündür taksi duraÄŸÄ± çevresinde ÅŸüpheli ÅŸahÄ±slarÄ±n tur attÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Mehmet Ali Çolak isimli taksici," Birkaç gündür duraÄŸÄ±n çevresinde tehditkar bir ÅŸekilde tur atÄ±yordu bu malum ÅŸahÄ±slar. Polisi arayarak ihbarda bulundum. Bunlar kayÄ±tlarda mevcut. Bu mafya takÄ±mÄ± silahlarÄ±yla cirit atacak cesareti nereden buluyor. Bu gece her zamanki gibi telefonlar bakÄ±yordum. 00.30 sÄ±ralarÄ±nda Kenan Evren KÄ±ÅŸlasÄ± tarafÄ±ndan üç kiÅŸinin bulunduÄŸu bir otomobil duraÄŸa gelerek bir - iki el ateÅŸ ettiler. ArdÄ±ndan hÄ±zlanarak bir- iki el daha ateÅŸ ettiler. Bunun sonucunda durakta oturan bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z yaralandÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan arkadaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸuan ameliyatta" ifadelerini kullandÄ±.

Taksi duraÄŸÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Taksi duraÄŸÄ± çevresine güvenlik ÅŸeridi çeken ekipler incelemelerde bulundu. Durak çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n verdiÄŸi bilgiler doÄŸrultusunda ekipler ÅŸüphelileri yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.