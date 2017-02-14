Ä°stanbullular dikkat o yollar bugÃ¼nden itibaren trafiÄŸe kapatÄ±lÄ±cak

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re kentteki bazÄ± yollar bugÃ¼n saat 16.00'dan 16 Åžubat PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 04.00'e kadar kapatÄ±lacak

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, bugün saat 16.00'dan 16 Åžubat PerÅŸembe günü saat 04.00'e kadar, Mete ve Ä°nönü caddeleri trafiÄŸe açÄ±k olacak, SÄ±raselviler Caddesi'ne giriÅŸ kapatÄ±lacak.

SÄ±raselviler Caddesi'nde Ä°stiklal Caddesine baÄŸlanan yollar kapatÄ±lÄ±rken, SÄ±raselviler'den Taksim'e olan trafik akÄ±ÅŸÄ±, KazancÄ± YokuÅŸu'ndan yönlendirilecek.

Refik Saydam Caddesi'nden AsmalÄ± Mescit Caddesi'ne giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ ve TarlabaÅŸÄ± BulvarÄ± üzerinden Zambak Sokak, AtÄ±f YÄ±lmaz Caddesi (SakÄ±z AÄŸacÄ± Taksi DuraÄŸÄ±) ve Balo Sokak giriÅŸleri, trafiÄŸe kapalÄ± olacak.

Yeni ÇarÅŸÄ±, TurnacÄ±baÅŸÄ± caddeleri, MeÅŸelik SokaÄŸÄ± ve Sadri AlÄ±ÅŸÄ±k SokaÄŸÄ±'ndan Ä°stiklal Caddesi'ne gidiÅŸ istikameti ve KÄ±lÄ±ç Ali PaÅŸa Caddesi'nden KÄ±lÄ±ç Ali PaÅŸa Mescidi SokaÄŸÄ±'na giriÅŸ trafiÄŸe kapatÄ±lacak.