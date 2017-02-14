Ä°zmir'den acÄ± haber geldi 1 polis ÅŸehit oldu

Ä°zmir'in Bergama ilÃ§esinde meydana gelen olayda dur ihtarÄ±na uymayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ 1 polisin ÅŸehit olmasÄ±na neden oldu
Ä°zmir'in Bergama ilçesinde kontrol noktasÄ±nda "dur" ihtarÄ±na uymayan sürücünün kullandÄ±ÄŸÄ± aracÄ±n çarpmasÄ± polise çarpmasÄ± sonucunda bir polis ÅŸehit oldu.
AlÄ±nan bilgiye göre, trafik polis memuru Nedim Öner'e (43), Çanakkale karayolunda kontrol noktasÄ±nda uygulama yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada sürücüsü "dur" ihtarÄ±na uymayan 45 HU 268 plakalÄ± hafif ticari araç çarpÄ±p kaçtÄ±.AÄŸÄ±r yaralanan Öner, saÄŸlÄ±k ekiplerince Bergama Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada ÅŸehit oldu.
Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ekipler, aracÄ± Bergama StadÄ± yakÄ±nlarÄ±nda terk edilmiÅŸ halde buldu.
Åžüphelinin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi öÄŸrenildi.Evli ve 2 çocuk babasÄ± ÅŸehit polis memuru Nedim Öner'in cenazesi kaymakamlÄ±k önünde düzenlenecek törenin ardÄ±ndan memleketine gönderilecek.