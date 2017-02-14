Ã‡anakkale'deki depremlerden sonra ortaya Ã§Ä±kan korkuttu

Ã‡anakkale'de farklÄ± ÅŸiddetlerde meydana gelen depremlerin ardÄ±ndan yÄ±kÄ±lan bir evin bulunduÄŸu alanda kaynar su Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±

Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesinde meydana gelen depremlerin ardÄ±ndan Tuzla köyünde yÄ±kÄ±lan bir evin bulunduÄŸu kaynar su çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. Uzmanlar 'dikkat sÄ±cak su' tabelasÄ± koyup bölgeyi incelemeye aldÄ±lar.

Çanakkale'de ilki 6 Åžubat'ta meydana gelen 5,3 büyüklüÄŸündeki depremin ardÄ±ndan bölgede meydana gelen sarsÄ±ntÄ±lar sürüyor. Depremlerin ardÄ±ndan AyvacÄ±k ilçesine baÄŸlÄ± Tuzla köyünde yÄ±kÄ±lan bir evin olduÄŸu yerden sÄ±cak kaynak suyu çÄ±ktÄ±.Suyun çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± alanÄ±n çevresi tel örgüyle kapatÄ±lÄ±rken, üzerine "Dikkat sÄ±cak su" yazÄ±lÄ± levha yerleÅŸtirildi.

Köy halkÄ±ndan Hasan Çeldir, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, böyle bir olayÄ±n köylerinde daha önce yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

SÄ±cak suyun depremden sonra çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Çeldir, "Daha 2 gün öncesine kadar bu kadar kaynar su çÄ±kmÄ±yordu. Åžimdi 3-4 yerden su çÄ±kÄ±yor. Buralarda yoktu, üst taraflarda vardÄ±, biliyorduk. Büyük ihtimalle depremden sonra bu sÄ±cak suyun bu bölgeden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum." diye konuÅŸtu.