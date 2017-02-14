FlaÅŸ SÄ±rrÄ± SakÄ±k'Ä±n yeÄŸeni dahil 86 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik 7 ilde dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 86 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Terör örgütü PKK'ya yönelik Ankara, Van, MuÅŸ ve AÄŸrÄ±'da eÅŸ zamanlÄ± düzenlenen operasyonlarda, aralarÄ±nda SÄ±rrÄ± SakÄ±k'Ä±n yeÄŸeni V.S'nin de bulunduÄŸu 21 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca terör örgütü PKK'ya yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri koordinasyonunda 4 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

SÄ±rrÄ± SakÄ±k'Ä±n yeÄŸeni MuÅŸ'ta gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ankara'nÄ±n Çankaya, Mamak ve Sincan ilçeleri ile MuÅŸ, Van ve AÄŸrÄ±'da 28 adrese düzenlenen operasyonlarda bir tabanca ve 2 kalaÅŸnikof tüfek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamÄ±nda HDP'li SÄ±rrÄ± SakÄ±k'Ä±n yeÄŸeni olduÄŸu öÄŸrenilenen V.S. de MuÅŸ'ta gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüphelilerden bazÄ±larÄ±nÄ±n terör örgütü adÄ±na sosyal medyada propaganda çalÄ±ÅŸmasÄ± yürüttükleri öÄŸrenildi.

Adana'da 34 kiÅŸi gözaltÄ±nda

Adana Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, PKK/KCK'nÄ±n kent yapÄ±lanmasÄ± bünyesindeki ilçe ve mahalle unsurlarÄ±na yönelik ÅŸafak vakti eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiÄŸi operasyonda 34 zanlÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Van'da 13 ÅŸüpheli yakalandÄ±

Van Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nÄ±n faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kent merkezinde bazÄ± adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyonda 13 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Antalya'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki ÅŸüpheliler yakanladÄ±

Antalya Emniyet MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddia edilen PKK/KCK'nÄ±n mahalle yapÄ±lanmasÄ±na yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda biri kadÄ±n 10 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüphelilerin ifade iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilecekleri öÄŸrenildi.

Konya'da 8 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Konya Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamÄ±nda kent merkezinde daha önce belirlenen adreslere ÅŸafak vakti eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenledi.

HakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilen 13 ÅŸüpheliden 8'i yakalandÄ±. Adreslerinde bulunamayan 5 kiÅŸinin yakalanmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalar devam ediyor.