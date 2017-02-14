Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 14/02/2017 10:46

Dikkat o iller Ã§Ä±ÄŸ tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya

Ã§Ä±ÄŸ

Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Malatya, ElazÄ±ÄŸ, AdÄ±yaman, Tunceli ve BingÃ¶l Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya

Malatya, ElazÄ±ÄŸ, AdÄ±yaman, Tunceli ve Bingöl'ün karla kaplÄ± dik ve eÄŸimli yamaçlarÄ±nda çÄ±ÄŸ riski bulunduÄŸu bildirildi.Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, yarÄ±n sabah saatlerine kadar havanÄ±n Malatya, ElazÄ±ÄŸ, AdÄ±yaman ve Tunceli'de parçalÄ± ve çok bulutlu, Bingöl'de ise çok bulutlu, aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸinin tahmin edildiÄŸi belirtildi.Bölge genelinde sÄ±caklÄ±klarÄ±n 2 ile 4 derece arasÄ±nda azalarak mevsim normallerinin altÄ±na düÅŸmesi, rüzgarÄ±n kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesinin beklendiÄŸi aktarÄ±lan açÄ±klamada, gece ve sabah saatlerinde yer yer lokal olarak sis ve pus ile buzlanma ve don görülebileceÄŸi kaydedildi.AçÄ±klamada, bölgede mevcut kar örtüsünün yüksek olduÄŸu dik ve eÄŸimli yamaçlarda çÄ±ÄŸ düÅŸme riski bulunduÄŸu, vatandaÅŸlarla ilgililerin yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

 
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