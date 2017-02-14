Annesinin sevgilisini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ verdiÄŸi ifade kan dondurdu

Bursa'da annesinin birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 41 yaÅŸÄ±ndaki Ayhan ArlÄ±'yÄ± kalbinden bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, annesi ve kÄ±z kardeÅŸini yaraladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 21 yaÅŸÄ±ndaki KazÄ±m Akdeniz ifadesinde kan donduran ifadelerde bulundu.

KazÄ±m Akdeniz, geçen 28 AÄŸustos gecesi merkez Osmangazi Ä°lçesi Mollafenari Mahallesi Kestanelik Caddesi'nde, annesinin birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ahmet ArlÄ± ile kaldÄ±ÄŸÄ± evde, kiminle konuÅŸup mesajlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bakmak için cep telefonunu istediÄŸi kÄ±z kardeÅŸi Nevriye Akdeniz ile tartÄ±ÅŸtÄ±. ÇÄ±kan kavgada KazÄ±m Akdeniz, kendisine engel olmak isteyen annesi Åžahsane SarÄ± ile kÄ±z kardeÅŸini bÄ±çakla bacaklarÄ±ndan yaraladÄ±. Akdeniz daha sonra annesinin birlikte oturduÄŸu aynÄ± evde kalan Ahmet ArlÄ±'yÄ± göÄŸsünden bÄ±çaklayarak öldürdü. Cinayet sonrasÄ± kaçan katil zanlÄ±sÄ± on gün sonra UludaÄŸ'Ä±n eteklerinde ormanlÄ±k alanda saklandÄ±ÄŸÄ± barakada yakalanarak tutuklandÄ±.HakkÄ±nda Bursa 3'üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürmek' suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ömür boyu hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±lan KazÄ±m Akdeniz'in yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±. 2011 yÄ±lÄ±nda iÅŸlediÄŸi cinayetten sonra Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu'ndan alÄ±nan akli dengesinin yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin rapor sonrasÄ± serbest bÄ±rakÄ±lan KazÄ±m Akdeniz yöneltilen suçlamayÄ± kabul etti. AmacÄ±nÄ±n Ahmet ArÄ±'yÄ± öldürmek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Akdeniz, ÅŸöyle dedi: "Olay günü kÄ±z kardeÅŸimden, cep telefonunu istedim. AmacÄ±m kiminle konuÅŸup mesajlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmekti. Vermedi. Gece evde tekrar cep telefonunu istedim. Yine, 'hayÄ±r' dedi. AramÄ±zda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Bu sÄ±rada külot ile karÅŸÄ±ma çÄ±kan annem ile nikahsÄ±z yaÅŸayan Ahmet ArÄ±, bana küfür etti. Bende elime geçirdiÄŸim bÄ±çaÄŸÄ± ona salladÄ±m. Bu sÄ±rada annem ile kardeÅŸimi de yaralamÄ±ÅŸÄ±m. Sonra dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kÄ±p komÅŸulardan Ahmet ArÄ±'nÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için ambulans çaÄŸÄ±rmalarÄ±nÄ±, polise haber vermelerini söyledim. PiÅŸmanÄ±m. OlayÄ±n ÅŸokundan hala kurtulamadÄ±m."