Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 14/02/2017 13:26

Sakarya'da kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu terlikle dÃ¶ven Kur'an kursu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tahliye edildi


Sakarya'nÄ±n Erenler ilÃ§esinde kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu terlikle dÃ¶vmesi Ã¼zerine sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±ran Kur'an kursu Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n tahliyesine karar verildi.

Geçen yÄ±l A.P'yi (13), terlikle döverken çekildiÄŸi ileri sürülen görüntülerin sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ± üzerine gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p "eziyet" suçlamasÄ±yla tutuklanan yatÄ±lÄ± Kur'an Kursu görevlisi Åžükrü YÄ±lmaz'Ä±n avukatÄ±, müvekkilinin tahliyesi için bir üst mahkemeye baÅŸvurdu. BaÅŸvuruyu deÄŸerlendiren Sakarya 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, YÄ±lmaz'Ä±n tahliye edilmesine karar verdi. Sakarya'da geçen yÄ±l yatÄ±lÄ± Kur'an kursu çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n bir çocuÄŸu terlikle döverken çekildiÄŸi ileri sürülen görüntülerin sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ± üzerine gözaltÄ±na alÄ±nan YÄ±lmaz, 15 Ocak'ta tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Abdurrahman KÄ±vrak tarafÄ±ndan yazÄ±lan ve 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan kabul edilen iddianamede sanÄ±k Åžükrü YÄ±lmaz hakkÄ±nda "ÇocuÄŸa karÅŸÄ± eziyet ve kasten yaralama" suçlamalarÄ±yla 8 yÄ±ldan 23 yÄ±la kadar cezasÄ± isteniyor.

 

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