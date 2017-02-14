9 kÄ±z Ã¶ÄŸrenciye cinsel istismarda bulunan ÅŸofÃ¶re 80 yÄ±l hapis cezasÄ± istemi

Bursa'da 9 kÄ±z Ã¶ÄŸrenciye cinsel istismarda bulunan ve bu suÃ§lamayÄ± kabul etmeyen minibÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ne, 80 yÄ±l 3 ay 7 gÃ¼n hapis cezasÄ± istendi.

Ä°stinaf Mahkemesi, Bursa 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin, 15 yaÅŸÄ±ndan küçük 9 kÄ±z öÄŸrenciye cinsel istismarda bulunan minibüs ÅŸoförüne, "ÇocuÄŸun cinsel istismarÄ±" suçundan verdiÄŸi 27 yÄ±l 6 aylÄ±k hapis cezasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. Mahkeme, suçun niteliÄŸini, "Hizmet iliÅŸkisinin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± nüfuzu kötüye kullanarak çocuÄŸun zincirleme cinsel istismarÄ±" suçuna çevirerek ÅŸoförü 80 yÄ±l 3 ay 7 gün hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rdÄ±.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDÄ°

SavunmasÄ± sorulan evli ve iki çocuk sahibi sanÄ±k O.S. (59), Kumlukalan Köyü ile Bursa arasÄ±nda minübüs ÅŸoförlüÄŸü yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, maÄŸdur öÄŸrenciler ile köylüleri ücret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± ÅŸehre götürdüÄŸünü, öÄŸrencileri okula bÄ±rakÄ±p okuldan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Benim arabam aynÄ± zamanda yolcu arabasÄ±dÄ±r. Sürekli kalabalÄ±ktÄ±r. Ä°ddia edilen eylemlerin olmasÄ±na imkan yoktur. Ben öÄŸrencileri okuldan alÄ±r okula bÄ±rakÄ±rÄ±m, aileler ile bu konuda anlaÅŸmamÄ±z vardÄ±r. Ben herhangi bir ÅŸekilde maÄŸdurlara cinsel istismarda bulunmadÄ±m. Beraatimi istiyorum." dedi. MaÄŸdur kÄ±zlar N.D. ve E.D.'nin annesi E.D., sanÄ±ÄŸÄ±n eylemlerini kÄ±zlarÄ±ndan öÄŸrendiÄŸini belirterek ÅŸikayetçi olduÄŸunu söyledi. MüÅŸteki Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n AvukatÄ± Funda Mine AkdoÄŸan ErdoÄŸan da sanÄ±ktan ÅŸikayetçi olduklarÄ±nÄ± söyledi.