Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 14/02/2017 17:37

BeyoÄŸlu'nda bÃ¼tÃ¼n yollar trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ± gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã¼st dÃ¼zeyde

beyoÄŸlu

Ä°stanbul BeyoÄŸlu'nda saat 16.00'dan itibaren yollar trafiÄŸe kapatÄ±lÄ±rken gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Taksim MeydanÄ± ve Ä°stiklal Caddesi'ne çÄ±kan bütün yollar saat 16.00'dan itibariyle araç trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±. Polis ekiplerinin birçok noktada güvenlik önlemlerini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± görüldü. TarlabaÅŸÄ± BulvarÄ±'nda ÅŸüpheli görülerek durdurulan otomobiller tek tek aranÄ±rken içerisindekiler kimlik kontrolünden geçiriliyor.

EMNÄ°YET AÇIKLAMA YAPMIÅžTI

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸünden dün akÅŸam yapÄ±lan açÄ±klamada "YarÄ±n saat 16.00'dan 16 Åžubat PerÅŸembe günü saat 04.00'e kadar, Mete ve Ä°nönü caddeleri trafiÄŸe açÄ±k olacak. SÄ±raselviler Caddesi'ne giriÅŸ kapatÄ±lacak. SÄ±raselviler Caddesi'nde Ä°stiklal Caddesi'ne baÄŸlanan yollar kapatÄ±lÄ±rken, SÄ±raselviler'den Taksim'e olan trafik akÄ±ÅŸÄ±, KazancÄ± YokuÅŸu'ndan yönlendirilecek. Refik Saydam Caddesi'nden AsmalÄ± Mescit Caddesi'ne giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ ve TarlabaÅŸÄ± BulvarÄ± üzerinden Zambak Sokak, AtÄ±f YÄ±lmaz Caddesi (SakÄ±z AÄŸacÄ± Taksi DuraÄŸÄ±) ve Balo Sokak giriÅŸleri, trafiÄŸe kapalÄ± olacak. Yeni ÇarÅŸÄ±, TurnacÄ±baÅŸÄ± caddeleri, MeÅŸelik SokaÄŸÄ± ve Sadri AlÄ±ÅŸÄ±k SokaÄŸÄ±'ndan Ä°stiklal Caddesi'ne gidiÅŸ istikameti ve KÄ±lÄ±ç Ali PaÅŸa Caddesi'nden KÄ±lÄ±ç Ali PaÅŸa Mescidi SokaÄŸÄ±'na giriÅŸ trafiÄŸe kapatÄ±lacak" denilmiÅŸti.

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