Erdal Tosun'un Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden sÃ¼rÃ¼cÃ¼ hakkÄ±nda flaÅŸ karar

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdal Tosun'un kullandÄ±ÄŸÄ± araca Ã§arparak Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olduÄŸu iddiasÄ±yla yargÄ±lanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n tahliyesine karar verildi

Ä°stanbul 75. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±k Nihat Åžaki ile taraflarÄ±n avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

"Vicdan azabÄ± duyuyorum"

DuruÅŸmada söz alan Åžaki, Tosun'a Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyerek, "Olaydan dolayÄ± çok üzgünüm, vicdan azabÄ± duyuyorum. Kazadan sonra tutuklanmam nedeniyle ben ve ailem maÄŸdur olduk. Bu maÄŸduriyetimiz de devam ediyor. Åžiddetli yaÄŸÄ±ÅŸtan dolayÄ± bu kaza meydana geldi. Hava da karanlÄ±ktÄ±." dedi.

DuruÅŸmada tanÄ±k olarak dinlenilen Ä°brahim Halil Bartu da servis ÅŸoförü olduÄŸunu anlatarak, olay günü taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kiÅŸileri almaya giderken sanÄ±ÄŸÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± aracÄ±n kendisinin önünde seyrettiÄŸini söyledi.

Olay tarihinde aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle cam sileceklerinin bile zor çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Bartu, "SanÄ±ÄŸÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± araç, orta ÅŸeritteyken bir anda yalpalayarak, orta refüje çarptÄ± ve kaza meydana geldi." diye konuÅŸtu.

Mahkeme hakimi, avukatlarÄ±n taleplerinin ardÄ±ndan dosyanÄ±n Adli TÄ±p Kurumu Trafik Ä°htisas Dairesine gönderilerek, sanÄ±ÄŸÄ±n kusuru konusunda rapor istenmesine karar verdi.

Dosyada ihtiyaç duyulan delillerin toplanmÄ±ÅŸ olmasÄ±, sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lama sÄ±rasÄ±ndaki hal ve tavÄ±rlarÄ± ile kaçma ÅŸüphesinin bulunmamasÄ± dolasÄ±yla sanÄ±ÄŸÄ±n tahliyesine hükmeden mahkeme, duruÅŸmayÄ± erteledi.HazÄ±rlanan iddianamede, Åžaki'nin, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yÄ±ldan 9 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor.