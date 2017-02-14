Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 14/02/2017 18:13

Mardin'deki terÃ¶r operasyonunda ele geÃ§irilenler ÅŸok etti

terÃ¶r operasyonu

Mardin'in ilÃ§elerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyon sonucunda 12 kiÅŸi yakalandÄ±

Mardin'in Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 kiÅŸi daha yakalandÄ±.Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, 11 Åžubat'ta Nusaybin'in BüyükkardeÅŸ, KüçükkardeÅŸ, Akarsu, Yavruköy, Ä°ladÄ±m ve Kuruköy , Ömerli'nin Sulakdere, Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik baÅŸlatÄ±lan "Åžehit Jandarma Uzman ÇavuÅŸ Sezer Aydemir" operasyonu devam ediyor.

12 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± operasyonda, Koruköy ve Akarsu mahallerinde yapÄ±lan aramalarda, uzun namlulu silah, 200 fiÅŸek,10 ÅŸarjör, 2 el bombasÄ±, telsiz, 2 sÄ±rt çantasÄ±, örgütsel doküman ile bir kilogram esrar ele geçirildi.Söz konusu bölgede 11 ve 12 Åžubat'ta aralarÄ±nda Kuruköy muhtarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu 46 kiÅŸi yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Böylece operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 58'e yükselmiÅŸ oldu.

 
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