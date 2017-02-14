37 ilde eÅŸ zamanlÄ± dev operasyon yÃ¼zlerce ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±nda

TerÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 37 ilde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonlarda 834 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi

Emniyet Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamada, terör örgütü PKK/KCK'nÄ±n üst yönetimince teröristbaÅŸÄ± Abdullah Öcalan'Ä±n Kenya'nÄ±n baÅŸkenti Nairobi'de yakalanarak, Türkiye'ye getiriliÅŸinin sözde yÄ±l dönümü olan 15 Åžubat'tan baÅŸlayarak bahar yaz dönemine yönelik yoÄŸun eylemlilik talimatÄ± verildiÄŸinin tespit edildiÄŸi belirtildi.

Bu amaçla terör örgütü üyelerinden daha önce Sur, Cizre, Silopi ve Nusaybin'de yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi silahlÄ± eylemler gerçekleÅŸtirmeleri istendiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, terör örgütünün eylem arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n kesintiye uÄŸratÄ±lmasÄ±, iliÅŸki ve irtibatlarÄ±nÄ±n deÅŸifre edilmesine yönelik Emniyet Genel MüdürlüÄŸü koordinesinde dün ve bugün eÅŸ zamanlÄ± operasyonlar düzenlendiÄŸi ifade edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 37 ilde gerçekleÅŸtirilen operasyonlarda 834 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± vurgulanan açÄ±klamada, 2 AK-47 otomatik silah, 11 tabanca, 15 av tüfeÄŸi, 437 çeÅŸitli çap ve ebatta fiÅŸek, 3 ÅŸarjör, bir telsiz ile çok miktarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiÄŸi belirtildi.AçÄ±klamada, Türkiye'de huzur ve güven ortamÄ±nÄ± bozmaya çalÄ±ÅŸan her türlü terör örgütü ile mücadelenin süreceÄŸi kaydedildi.