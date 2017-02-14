Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 14/02/2017 19:18

OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

ortakÃ¶y saldÄ±rÄ±

OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±larÄ±ndan olduÄŸu belirtilen ve Ä°stanbul'da yakalanan TÃ¼rk asÄ±llÄ± FransÄ±z vatandaÅŸÄ± hakkÄ±nda, Burdur'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yeliÄŸinden yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklama kararÄ± verildi

AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, Burdur Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hakkÄ±nda terör örgütü DEAÅž üyeliÄŸinden soruÅŸturma yürüttüÄŸü A.S (22), Ä°stanbul'da yakalandÄ±.

ZanlÄ±nÄ±n üzerinde Ortaköy'de gece kulübü Reina'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren ve bir süre önce tutuklanan Abdulkadir Mashparipov'un kaldÄ±ÄŸÄ± evin kira kontratÄ± bulundu.Ortaköy saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±larÄ±ndan olduÄŸu belirtilen A.S hakkÄ±nda DEAÅž üyeliÄŸinden Burdur Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma nedeniyle Burdur Sulh Ceza HakimliÄŸi devreye girdi.

Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) üzerinden baÄŸlantÄ± kuran sulh ceza hakimliÄŸi, Fransa'da evli ve bir kÄ±z çocuk babasÄ± olduÄŸu öÄŸrenilen ÅŸüpheli A.S'nin tutuklanmasÄ±na hükmetti.

Burdur Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Sadi DoÄŸan, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Burdur Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hakkÄ±nda bir süredir DEAÅž terör örgütü üyeliÄŸinden soruÅŸturma yapÄ±lan, Antalya nüfusuna kayÄ±tlÄ±, aynÄ± zamanda FransÄ±z vatandaÅŸÄ± olan A.S'nin Ä°stanbul'da gerçekleÅŸtirilen Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±larÄ±ndan olduÄŸu, Abdulkadir Masharipov isimli saldÄ±rganÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± evin kira kontratÄ±nÄ± üzerinde bulundurduÄŸu tespit edilerek, sevk edildiÄŸi Burdur Sulh Ceza HakimliÄŸince tutuklanmasÄ±na karar verilmiÅŸtir. Åžüphelinin dosya baÄŸlantÄ±sÄ± nedeniyle Ä°stanbul'daki Reina saldÄ±rÄ±sÄ± dosyasÄ± ile birleÅŸtirilmek üzere gönderilecektir."

 
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