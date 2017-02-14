Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 14/02/2017 19:28

Ã‡iÃ§ekÃ§iden Ã§aldÄ±ÄŸÄ± Ã§iÃ§eklerin fiyatÄ± dudak uÃ§uklattÄ±

gÃ¼l Ã§alan kiÅŸi

Sevgililer GÃ¼nÃ¼nde Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kadaâ€™da bir Ã§iÃ§ekÃ§iden 600 TLâ€™lik gÃ¼l Ã§alan kiÅŸi polise yakalandÄ±

Edinilen bilgiye göre, Büyükada Maden Mahallesi ZaÄŸnospaÅŸa Caddesi üzerine bulunun çiçekçiye sabah saatlerinde gelen bir kiÅŸi, kimseye görünmeden içeri girdi. Çiçekçiden 600 TL deÄŸerinde gül çalan ÅŸahÄ±s ardÄ±ndan olay yerinden kaçtÄ±. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarÄ±nÄ± inceleyerek ÅŸahsÄ±n kimliÄŸini tespit etti. Adalar Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± ekipler A.D isimli ÅŸahÄ±s KÄ±nalÄ±ada'da yakaladÄ±. YapÄ±lan inceleme sonrasÄ± ÅŸahsÄ±n 14 Åžubat Sevgililer Günü'nde çiçekleri satmak için çaldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. ÅžahsÄ±n çiçekleri çalma anÄ± ise güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±. Görüntülerde hÄ±rsÄ±z dükkanÄ±n demirini açÄ±yor. ArdÄ±ndan gülleri alarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸÄ±yor.

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VatandaÅŸlarÄ± sÃ¶mÃ¼ren dilencinin Ã¼zerinden para ÅŸok etti

Afyon'da vatandaÅŸÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu gÃ¶stererek dilenmesi Ã¼zerine polis operasyon dÃ¼zenleyerek emniyete gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

ortakÃ¶y saldÄ±rÄ±

OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±larÄ±ndan olduÄŸu belirtilen ve Ä°stanbul'da yakalanan TÃ¼rk asÄ±llÄ± FransÄ±z vatandaÅŸÄ± hakkÄ±nda, Burdur'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yeliÄŸinden yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklama kararÄ± verildi

terÃ¶r operasyonu

37 ilde eÅŸ zamanlÄ± dev operasyon yÃ¼zlerce ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±nda

TerÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 37 ilde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonlarda 834 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi