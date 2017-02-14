Ã‡iÃ§ekÃ§iden Ã§aldÄ±ÄŸÄ± Ã§iÃ§eklerin fiyatÄ± dudak uÃ§uklattÄ±

Sevgililer GÃ¼nÃ¼nde Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kadaâ€™da bir Ã§iÃ§ekÃ§iden 600 TLâ€™lik gÃ¼l Ã§alan kiÅŸi polise yakalandÄ±

Edinilen bilgiye göre, Büyükada Maden Mahallesi ZaÄŸnospaÅŸa Caddesi üzerine bulunun çiçekçiye sabah saatlerinde gelen bir kiÅŸi, kimseye görünmeden içeri girdi. Çiçekçiden 600 TL deÄŸerinde gül çalan ÅŸahÄ±s ardÄ±ndan olay yerinden kaçtÄ±. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarÄ±nÄ± inceleyerek ÅŸahsÄ±n kimliÄŸini tespit etti. Adalar Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± ekipler A.D isimli ÅŸahÄ±s KÄ±nalÄ±ada'da yakaladÄ±. YapÄ±lan inceleme sonrasÄ± ÅŸahsÄ±n 14 Åžubat Sevgililer Günü'nde çiçekleri satmak için çaldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. ÅžahsÄ±n çiçekleri çalma anÄ± ise güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±. Görüntülerde hÄ±rsÄ±z dükkanÄ±n demirini açÄ±yor. ArdÄ±ndan gülleri alarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸÄ±yor.