VatandaÅŸlarÄ± sÃ¶mÃ¼ren dilencinin Ã¼zerinden para ÅŸok etti

Afyon'da vatandaÅŸÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu gÃ¶stererek dilenmesi Ã¼zerine polis operasyon dÃ¼zenleyerek emniyete gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi içerisinde saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± bahane ederek vatandaÅŸlarÄ±n duygularÄ±nÄ± sömüren dilenci Afyonkarahisar Belediyesi ZabÄ±ta MüdürlüÄŸü ekiplerinin düzenlediÄŸi operasyon ile yakalandÄ±.ZabÄ±ta karakoluna getirilen kadÄ±nÄ±n üzerinden bin 625 TL para çÄ±ktÄ±. Dilencinin üzerinden çÄ±kan para için gerekli kanuni iÅŸlemlerin yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirilirken, Kabahatler Kanunu'na göre söz konusu dilenciye 109 TL para cezasÄ± kesildiÄŸi bildirildi.