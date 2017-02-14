Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 14/02/2017 20:52

VatandaÅŸlarÄ± sÃ¶mÃ¼ren dilencinin Ã¼zerinden para ÅŸok etti


Afyon'da vatandaÅŸÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu gÃ¶stererek dilenmesi Ã¼zerine polis operasyon dÃ¼zenleyerek emniyete gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi içerisinde saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± bahane ederek vatandaÅŸlarÄ±n duygularÄ±nÄ± sömüren dilenci Afyonkarahisar Belediyesi ZabÄ±ta MüdürlüÄŸü ekiplerinin düzenlediÄŸi operasyon ile yakalandÄ±.ZabÄ±ta karakoluna getirilen kadÄ±nÄ±n üzerinden bin 625 TL para çÄ±ktÄ±. Dilencinin üzerinden çÄ±kan para için gerekli kanuni iÅŸlemlerin yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirilirken, Kabahatler Kanunu'na göre söz konusu dilenciye 109 TL para cezasÄ± kesildiÄŸi bildirildi.

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OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

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