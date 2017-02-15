70 metre derin kuyuya dÃ¼ÅŸen yavru kÃ¶pek gÃ¼nler sonra kurtarÄ±ldÄ±

Ä°stanbul Beykoz'da 70 metre derin kuyuya dÃ¼ÅŸen yavru kÃ¶pek uzun Ã§aba sonucunda kurtarÄ±ldÄ±

Beykoz'da 70 metre derinliÄŸinde ve 30 santimetre çapÄ±ndaki su kuyusuna düÅŸen köpek yavrusu kurtarÄ±ldÄ±.Dereseki Mahallesi'nde su kuyusuna düÅŸen köpeÄŸin sesini duyan vatandaÅŸlarÄ±n haber vermesi üzerine 11 gündür süren kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na destek veren BahçeÅŸehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik TakÄ±mÄ±, hayvanÄ± bulunduÄŸu yerden çÄ±karmayÄ± baÅŸardÄ±.Sondaj kuyusuna düÅŸen köpeÄŸi kurtarma operasyonuna yaptÄ±klarÄ± robotik kolla katÄ±lan liseli öÄŸrenciler, çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± kameralarla kayÄ±t altÄ±na aldÄ±.ÖÄŸrencilerin yaklaÅŸÄ±k 3 saat süren çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu kuyudan çÄ±karÄ±lan köpeÄŸin saÄŸlÄ±klÄ± olduÄŸu görüldü.Beykoz'da 70 metre derinliÄŸinde ve 30 santimetre çapÄ±ndaki su kuyusuna düÅŸen ve vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± sonucu fark edilen kangal cinsi köpek için 11 gündür Ä°l Afet ve Acil Durum MüdürlüÄŸü (AFAD), itfaiye, belediye ekipleri ve hayvan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla kurtarma çalÄ±ÅŸmasÄ± yürütülüyordu..