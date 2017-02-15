Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/02/2017 08:40

Son dakika 27 polis FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda

adana

Adana merkez olmak Ã¼zere 8 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon kapsamÄ±nda 3 emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ dahil 27 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Adana Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžube (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY’nin polis ayaÄŸÄ±na yönelik Adana, Ankara, Mersin, Osmaniye, KahramanmaraÅŸ, Malatya, ElazÄ±ÄŸ ve Kayseri’de eÅŸ zamanlÄ± olarak ÅŸafak vakti operasyon baÅŸlattÄ±.Operasyonda, 3 emniyet müdürü baÅŸta olmak üzere toplam 27 polis gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan polisler, Adana Adli TÄ±p Birimindeki saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.GözaltÄ±na alÄ±nan polisler arasÄ±nda, FETÖ’nün iletiÅŸim aÄŸÄ± olan ‘Bylock’ kullananlarÄ±n olduÄŸu belirtildi.

 
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