Amanos DaÄŸlarÄ±'ndaki terÃ¶r hedeflerine hava harekatÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlara yaptÄ±ÄŸÄ± 'komÅŸunu al gel' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na Mehmet AltÄ±nbaÅŸ EÄŸitim ve KÃ¼ltÃ¼r VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Nusret AltÄ±nbaÅŸ'tan "Bir komÅŸumu deÄŸil en az 50 komÅŸumu getireceÄŸime sÃ¶z veriyorum" ÅŸeklinde destek geldi.