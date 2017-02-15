Amanos DaÄŸlarÄ±'ndaki terÃ¶r hedeflerine hava harekatÄ±

Amanos DaÄŸlarÄ±'nda tespit edilen terÃ¶rist grubu TSK tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±yla vuruldu
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, saat 21.05-21.10 sÄ±ralarÄ±nda Amanos DaÄŸlarÄ± bölgesine, alÄ±nan anlÄ±k bir istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu, Türk SilahlÄ± Kuvvetlerine ait savaÅŸ uçaklarÄ±nca hava harekatÄ± düzenlendi.Bölgede tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu grubu 4 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edildi.Görevlerini baÅŸarÄ±yla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.