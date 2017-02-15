Ankara'yÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran taciz skandalÄ±yla ilgili tÃ¼yler Ã¼rperten ifade

Ankaraâ€™da bir lisenin yurdunda kalan erkek Ã¶ÄŸrencilere yÃ¶nelik cinsel istismarla ilgili bir Ã¶ÄŸrenci ifade verdi

Haymana’da bir lisenin yurdunda öÄŸrencilere yönelik tacizle ilgili soruÅŸturma dosyasÄ±nda yer alan iddialara göre, okul öÄŸrencilerinden K.Ç, “okul müdürünün erkek öÄŸrencilere tacizde bulunduÄŸu” iddiasÄ±yla 29 KasÄ±m 2016’da BÄ°MER’e ÅŸikâyette bulundu. Haymana Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± 20 Ocak’ta soruÅŸturma dosyasÄ± açarken idari tahkikat da devam etti.

DosyayÄ± yeni devralan Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± RÄ±dvan Özkan, soruÅŸturmayÄ± derinleÅŸtirdi. SavcÄ± Özkan, maÄŸdur sÄ±fatÄ±yla 2 öÄŸrenci ve bilgi sahibi olarak da 3 öÄŸrencinin ifadelerini pedagog eÅŸliÄŸinde aldÄ±. ÖÄŸrencilerin ifadelerinde taciz iddialarÄ±nÄ± yinelemesi üzerine savcÄ±, açÄ±ÄŸa alÄ±nan okul müdürü S.K hakkÄ±nda dün gözaltÄ± talimatÄ± verdi.

SERBEST BIRAKILDI

Ä°hlas Haber AjansÄ± (Ä°HA), S.K.'nÄ±n savcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

10 ÖÄžRETMEN Ä°DDÄ°ALARDAN HABERLERÄ° OLMADIÄžINI SÖYLEDÄ°

SoruÅŸturmada ifadelerine baÅŸvurulan 10 öÄŸretmen okul müdürü hakkÄ±ndaki iddialardan haberdar olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. SavcÄ±, müdür S.K hakkÄ±nda, Edirne’de görev yaparken benzer suçlamalar nedeniyle soruÅŸturma geçirdiÄŸi iddialarÄ± üzerine söz konusu soruÅŸturma dosyasÄ±nÄ±n kendisine gönderilmesini istedi.

‘GEÇ OLDU, YATALIM’

MaÄŸdur öÄŸrencilerden F.O. ise ifadesinde özetle ÅŸunlarÄ± söyledi: “Köylümüz olmasÄ± sebebiyle bana yakÄ±n davrandÄ±. S.K., 9 ve 10. sÄ±nÄ±fta okuduÄŸum zaman zarfÄ±ndan defaten bizlere yönelik cinsel temaslarda bulundu. 1-2 defa kendisi ile aynÄ± yatakta yattÄ±k. KorktuÄŸum için hiç kimseye anlatmadÄ±m. S.K, yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu cinsel temaslar ve fiilleri kimseye söylemememi istedi.”

MaÄŸdur olarak ifade veren öÄŸrenci G.D. ise ifadesinde ÅŸunlarÄ± anlattÄ±: “Okul müdürümüz S.K.’nÄ±n bana ve okuldaki birçok arkadaÅŸÄ±ma yönelik olarak cinsel tacizde bulunmuÅŸluÄŸu vardÄ±r. Bana yönelik tacizi yaklaÅŸÄ±k bir sene önce gece yarÄ±sÄ± kendisine ait olan yatak odasÄ±nda gerçekleÅŸti. Bana ‘Hadi geç oldu yatalÄ±m’ dedi. Kendisi uzandÄ±, benim de yanÄ±na uzanmamÄ± istedi. Ancak ben bu tarz sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ± olduÄŸunu duyduÄŸum için odadan çÄ±ktÄ±m ve bir daha odasÄ±na girmedim.”

‘BENÄ° FIRÇALADI’

BÄ°MER’e ÅŸikâyette bulunan öÄŸrenci K.Ç.’nin ifadesi ise ÅŸöyle: “Ä°lk geldiÄŸi yÄ±l eÅŸi Edirne’de görev yaptÄ±ÄŸÄ± için iki haftada bir Edirne’ye gidiyordu. Okul müdürü S.K. benim köylüm ve uzaktan akrabam olur. Geçen yÄ±l F.O., aÄŸlayarak yanÄ±ma geldi. S.K.’nÄ±n cinsel tacizde bulunduÄŸunu anlattÄ±. ArkadaÅŸlarla araÅŸtÄ±rdÄ±k, BÄ°MER’e baÅŸvurduk. S.K. beni çaÄŸÄ±rdÄ±, ‘Biz akrabayÄ±z, ben sana maddi-manevi destek veriyorum. Niye böyle dedikodu yapÄ±lÄ±yor’ diye beni fÄ±rçaladÄ±.”