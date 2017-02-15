Åžehit cenazesine gitmek isterken ÅŸehit oldu

Adana'da dÃ¼n Amanos DaÄŸlarÄ±'nda terÃ¶ristlerle Ã§atÄ±ÅŸÄ±p ÅŸehit olan Uzman Ã§avuÅŸ Salih Kayan'Ä±n cenaze konvoyuna katÄ±lmak isteyen polis timi ÅŸehit oldu.

Adana'da ÅŸehit cenazesi için düzenlenecek törene giden motosikletli Yunus timinin kaza yapmasÄ± sonucu, 1 polis ÅŸehit oldu, 1 polis yaralandÄ±.Kaza, saat 08.00 sÄ±ralarÄ±nda merkez Seyhan Ä°lçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Dün Hatay'Ä±n Amanos DaÄŸlarÄ±'nda PKK'lÄ± teröristlerle çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan uzman çavuÅŸ Salih Kayan'Ä±n cenaze konvoyuna katÄ±lmak için Çukurova Dr. AÅŸkÄ±m Tüfekçi Devlet yitirdi. KaldÄ±rÄ±ma çarpÄ±p yaklaÅŸÄ±k 12 metre sürüklenen motosikleti kullanan polis Gökhan VaruÅŸ ile arkasÄ±nda oturan polis FÄ±rat UlaÅŸ yaralandÄ±Ambulansla Adana Numune EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan polislerden Gökhan VaruÅŸ, doktorlarÄ±n tüm çabasÄ±na raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit oldu. DÄŸer polis UlaÅŸ'Ä±n tedavi ise sürüyor.