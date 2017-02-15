Adana merkezli 8 ilde FETÃ–'ye ÅŸafak vakti operasyonu

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda Adana'da 3 emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n iÃ§inde bulunduÄŸu 27 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Adana Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžube (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin polis ayaÄŸÄ±na yönelik Adana, Ankara, Mersin, Osmaniye, KahramanmaraÅŸ, Malatya, ElazÄ±ÄŸ ve Kayseri'de eÅŸ zamanlÄ± olarak ÅŸafak vakti operasyon baÅŸlattÄ±.Operasyonda, 3 emniyet müdürü baÅŸta olmak üzere toplam 27 polis gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan polisler, Adana Adli TÄ±p Birimindeki saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.GözaltÄ±na alÄ±nan polisler arasÄ±nda, FETÖ'nün iletiÅŸim aÄŸÄ± olan 'Bylock' kullananlarÄ±n olduÄŸu belirtildi.