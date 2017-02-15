Ä°stanbul'un o ilÃ§elerinde 17 Åžubat Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 17 Åžubat Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki bazÄ± ilçelere 17 Åžubat Cuma planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme çalÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± nedeniyle elektrik verilemeyecek. BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž.'den (BEDAÅž) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±nda Fatih ve Küçükçekmece ilçelerinin bazÄ± cadde ve sokaklarÄ±nda 08.00-18.00 saatleri arasÄ±nda planlÄ± bakÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.