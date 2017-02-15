Yavru kÃ¶pek Kuyu bakÄ±n nasÄ±l kurtarÄ±lmÄ±ÅŸ

Beykoz'da 70 metre derinliÄŸindeki kuyudan kurtulan Kuyu isimli kÃ¶peÄŸin kurtarÄ±lma aÅŸamasÄ±nda kullanÄ±lan aparat ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°stanbul Beykoz'da köpek yavrusu 'kuyu'nun Ä°stanbul itfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± ilginç bir aparatla kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.Beykoz'da sondaj kuyusuna düÅŸen yavru köpek 10 gün sonra kurtarÄ±ldÄ±. Uzun uÄŸraÅŸlar sonucunda kurtarÄ±lan "kuyu" ismi yavru köpeÄŸin, Ä°stanbul itfaiye ekiplerinin olay yerinde geliÅŸtirdikleri ilginç bir aparatla kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da ortaya çÄ±ktÄ±. Ekiplerin gece görüÅŸ kamerasÄ±, pvc boru, klavuz ipi, boÄŸma ipi ve pnömatik hava ile çalÄ±ÅŸan koldan ürettikleri aparat, yavru köpeÄŸin kurtarÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.