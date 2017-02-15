Ä°stanbul'un Marmara Denizi'ndeki adalarÄ±na 3 yeni ada eklenecek

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan Pendik Sahili'nde Marina ile Pendik Tersanesi arasÄ±nda hayata geÃ§irilecek proje, birbiriyle baÄŸlantÄ±lÄ± 3 adadan oluÅŸacak.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan proje, toplam yüz ölçümü 603 bin 500 metrekare olan 3 adacÄ±ktan oluÅŸuyor. AdalarÄ±n toplam kÄ±yÄ± uzunluÄŸu ise 7 bin 460 metreye ulaÅŸacak. Tüm Ä°stanbullularÄ±n ve ziyaretçilerinin faydalanacaÄŸÄ± ada projesinin dinlence, eÄŸlence ve sportif faaliyetleri bir arada barÄ±ndÄ±rmasÄ± hedefleniyor.Birbiriyle baÄŸlantÄ±lÄ± adalarda su sporu alanlarÄ±, yelken, tekne turlarÄ±, gezinti ve seyir teraslarÄ±, dinlenme ve yemek alanlarÄ±, parklar ve bisiklet parkurlarÄ± gibi çok sayÄ±da aktivite alanÄ± yer alacak. Adaya ulaÅŸÄ±m için karayla arasÄ±nda araç trafiÄŸine kapalÄ± bir asma köprü, yat ve çekek alanÄ±, Teleferik Ä°stasyonu ve Su Taksi Terminali inÅŸa edilecek. AdalarÄ±n arasÄ±na da köprüler inÅŸa edilerek baÄŸlantÄ±larÄ± saÄŸlanacak.

ADALAR, EÄžLENCE VE SPORUN MERKEZÄ° OLACAK

Projede yer alan 3 adacÄ±ÄŸÄ±n fonksiyonlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde belirlendi: 1'nci ada: Yüz ölçümü 372 bin metrekare olacak ada, su sporlarÄ± merkezi olacak. KumsalÄ± bulunacak adaya; su sporlarÄ± kulübü, yüzme havuzu, rafting parkuru, deniz feneri ve kayÄ±khaneler inÅŸa edilecek. AyrÄ±ca geniÅŸ bir piknik alanÄ± olacak. Bu adada yelken, optimist, rüzgar sörfü, kürek, rafting ve plaj voleybolu gibi pek çok spor yapÄ±labilecek. Su sporlarÄ± tesisi ise sutopu ve sualtÄ± sporlarÄ±, olimpik açÄ±k ve kapalÄ± havuzlar, kürek, sualtÄ± hokeyi, sualtÄ± ragbisi ve dalÄ±ÅŸ okulu gibi çok sayÄ±da su sporuna imkan verecek ÅŸekilde yapÄ±lacak.

2'nci ada: Aktivitelerin toplandÄ±ÄŸÄ± adanÄ±n büyüklüÄŸü 125 bin metrekare olacak. Ä°çinde ise su spor sahalarÄ±, mini golf, paten parkÄ±, tÄ±rmanma duvarlarÄ±, basketbol, futbol ve tenis sahalarÄ±, tÄ±rmanma duvarÄ±, yürüyüÅŸ ve bisiklet parkurlarÄ± ve yeme içme alanlarÄ± yer alacak.

3'üncü ada: 106 bin metrekare büyüklüÄŸündeki ada, karÅŸÄ±lama adasÄ± olarak planlandÄ±. Adada karÅŸÄ±lama çadÄ±rÄ±, restoranlar, tekne kiralama, koÅŸu ve bisiklet parkurlarÄ±, iskeleler, gösteri alanlarÄ± ve parklar bulunacak. AdalarÄ±n ortasÄ±nda ise gezinti ve spor için korunaklÄ± bir su alanÄ± bulunacak. Burada elektrikli tekne kiralama, kürekle sandal sefasÄ±, su bisikleti ve pedallÄ± araçlar, su kayaÄŸÄ±, su akrobasi gösterileri, optimist ve yelken faaliyetleri, saltanat kayÄ±ÄŸÄ±, gezi ve amfibik araçla gezinti yapÄ±labilecek.