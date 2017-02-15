SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler dikkat elektronik trafik denetimi geliyor

Maliye BakanÄ± VarlÄ±k Fonu'nun devreye girmeye baÅŸlamasÄ±yla yeni bir projeye imza attÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, belediyelerin hÄ±z sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§en araÃ§larÄ±n elektronik trafik denetimiyle tek tek tespit edileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

ÖzelleÅŸtirilecek pek çok kuruluÅŸun VarlÄ±k Fonu'na devrinin ardÄ±ndan, özelleÅŸtirme konusunda yeni proje geliÅŸtirilip satÄ±ÅŸ yapÄ±lacak. Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, bu kapsamda, bazÄ± illerde belediyeler tarafÄ±ndan verilen elektronik trafik denetimi iÅŸinin, ülke genelinde ya da bölgesel olarak özel sektör tarafÄ±ndan yapÄ±labileceÄŸini söyledi. AÄŸbal, böylece bu iÅŸin bir standarda dayalÄ± olarak ülke genelinde eÅŸit ÅŸartlarda verilebileceÄŸini kaydetti. AÄŸbal, VarlÄ±k Fonu'nun ardÄ±ndan ÖzelleÅŸtirme Ä°daresi'nin fonksiyonsuz kaldÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirilerini deÄŸerlendirerek VarlÄ±k Fonu'nun amacÄ±nÄ±n özelleÅŸtirme yapmak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Elektronik trafik denetim hizmetlerinin özelleÅŸtirilmesi yönünde proje geliÅŸtirilebileceÄŸini belirten AÄŸbal, belediyelerin tek tek trafikte hÄ±zÄ± aÅŸan araçlarÄ± tespit eden uygulamalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak "Bu elektronik denetim hizmetini, bölgesel ya da ulusal olarak yapmak mümkün. Belediye belediye deÄŸil de daha ulusal düzeyde olabilir" dedi. Daha önce bu sistemde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lara dikkat çekilmesi üzerine AÄŸbal, bu iÅŸin standardÄ±nÄ±n belirleneceÄŸini ve o zaman sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Özhaseki, belediyelerin bu iÅŸi ÅŸirketlere havale ettiÄŸini belirterek bu ÅŸirketlerin de sürücülere çeÅŸitli hÄ±z tuzaklarÄ± kurarak gelir elde etme yoluna gittiÄŸini söylemiÅŸti.

Kaynak: Habertürk