Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/02/2017 11:17

DiyarbakÄ±r'daki 8'inci Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda hÄ±rsÄ±zlÄ±k ÅŸoku


DiyarbakÄ±r'daki 8'inci Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda akÄ±l almaz olay! ÃœssÃ¼n iÃ§inde bulunan bir bankanÄ±n ATM'sinden 271 bin 500 lira para Ã§alÄ±nmasÄ± Ã¼zerine bankanÄ±n temizlik gÃ¶revlisinin iÅŸine son verilirken 7 yÄ±la kadar hapis istendi.

DiyarbakÄ±r'daki 8'inci Ana Jet Üs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki bir bankanÄ±n ATM'sinden 15 AralÄ±k 2014 günü 271 bin 500 lira para çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Üst düzey güvenlik önlemlerinin olduÄŸu ve 24 saat güvenlik kameralarÄ± ile izlenen askeri bölgedeki hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n, ATM cihazÄ±na zarar verilmeden ve zorlama olmadan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. 271 bin 500 liranÄ±n çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ÅŸubeden çalÄ±nan yedek anahtarla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyen savcÄ±lÄ±k, bankanÄ±n temizlik görevlisini suçlu buldu. 

ELÄ°NDE POÅžETLE NÄ°ZAMÄ°YEDEN ÇIKTI

SavcÄ±lÄ±k 8 AralÄ±k 2016 tarihinde K.A. hakkÄ±nda 'Kilitlenmek suretiyle muhafaza altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ eÅŸya hakkÄ±nda hÄ±rsÄ±zlÄ±k' suçundan 7 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava açtÄ±. Ä°ddianamede, güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±nda ÅŸüphelinin nizamiye kapÄ±sÄ±nda elinde büyük poÅŸetle çÄ±karken göüntülendiÄŸi yer aldÄ±. Banka giriÅŸ kapÄ±sÄ±, kilit sistemi ve ana kasa odasÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ±n kilitli ve saÄŸlam olduÄŸun vurgulanan iddianamede müfettiÅŸ raporuna da yer verdi. MüfettiÅŸ raporunda, ATM'nin yedek anahtarlarÄ±nÄ±n ÅŸube ana kasasÄ±nÄ±n üst bölümündeki kilitli rafta durduÄŸu, ÅŸüphelinin ATM yedek anahtarÄ±nÄ± kameralarÄ±n kayÄ±t yapmadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada aldÄ±ÄŸÄ± ve hÄ±rsÄ±zlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±, paralarÄ± siyah bir poÅŸet içine koyduÄŸu, askeri alanlarda siyah poÅŸetin yasak olduÄŸu, bu nedenle ÅŸüphelinin siyah poÅŸeti paralarÄ± koymak için özel olarak götürdüÄŸü belirtildi. SavcÄ±, ATM kasasÄ±nÄ±n zorlama olmaksÄ±zÄ±n açÄ±larak para çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸüphelinin buradaki tüm iÅŸlemlere hakim olduÄŸunu kaydetti.

 

 

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