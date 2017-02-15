Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 15 Åžubat 2017

Meteroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re yurdun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur etkili olacak

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n BatÄ± Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, Karabük, Hakkari, ÅžÄ±rnak, Bitlis ve Siirt çevreleri ile Van'Ä±n güney ilçelerinde yoÄŸun kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. RüzgarÄ±n Marmara, KÄ±yÄ± Ege, Akdeniz ile BatÄ± ve Orta Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda kuzeyli, DoÄŸu Anadolu'nun güneydoÄŸusunda güney ve güneybatÄ± yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) olarak eseceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayÄ± görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yurdun kuzeybatÄ± kesimlerinde 1 ila 3 derece artacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzeyli, DoÄŸu Anadolu'nun güneydoÄŸu kesimlerinde güney ve güneybatÄ± yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara, KÄ±yÄ± Ege, Akdeniz, BatÄ± ve Orta Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile DoÄŸu Anadolu'nun güneydoÄŸusunda yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu, hafif olmak üzere kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 0

Ä°stanbul: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve hafif olmak üzere, karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 5

Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu 11

Bursa: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve hafif olmak üzere, karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 3

Adana: Az bulutlu 13

Antalya: Az bulutlu 16

Samsun: Çok bulutlu, karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 5

Trabzon: Çok bulutlu, karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 5

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -6

DiyarbakÄ±r: Çok bulutlu, ilk saatlerde kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 3