Ä°ki bin yÄ±llÄ±k kaya mezarlarÄ± TÃ¼rkiye turizmini canlandÄ±racak

ÅžanlÄ±urfa'da tarihi maÄŸaralarda ortaya Ã§Ä±karÄ±lan yaklaÅŸÄ±k 2 bin yÄ±llÄ±k kaya mezarlarÄ±, kent turizmine kazandÄ±rÄ±lÄ±yor

Binlerce yÄ±ldÄ±r birçok medeniyete ev sahipliÄŸi yapan tarihi kent, Türkiye'de inanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinin baÅŸÄ±nda geliyor.

Tarihi mekanlarÄ±yla açÄ±k hava müzesini andÄ±ran kentte, daha önce gecekondu tipi evlerin bulunduÄŸu Kale EteÄŸi ve KÄ±zÄ±lkoyun bölgelerinde baÅŸlatÄ±lan restorasyon ve çevre düzenlemesi çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda tarihi maÄŸaralar gün yüzüne çÄ±karÄ±ldÄ±.Her iki bölgede yürütülen çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda maÄŸaralar içinde 113 kaya mezarÄ± bulundu.

Ä°l kültür ve turizm ve müze müdürlükleri ile ÅžanlÄ±urfa BüyükÅŸehir Belediyesinin iÅŸ birliÄŸiyle devam eden çalÄ±ÅŸmalarda ortaya çÄ±karÄ±lan çok sayÄ±da figür, 4 taban mozaiÄŸinin de içinde yer aldÄ±ÄŸÄ± kaya mezarÄ± odalarÄ±nÄ±n, yakÄ±n zamanda turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸma yürütülüyor.

Kültür kenti

ÅžanlÄ±urfa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kentin birçok medeniyete ev sahipliÄŸi yapmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla bir kültür kenti olduÄŸunu söyledi.

YapÄ±lan her kazÄ±da mutlaka bir döneme ait tarihi eserlerin ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Çiftçi, "Kale eteÄŸi bölgesinde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z restorasyon ve çevre düzenlemesi sÄ±rasÄ±nda içinde kaya mezarlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 72, KÄ±zÄ±lkoyun bölgesinde de 61 maÄŸara bulundu. Bu maÄŸaralardaki kaya mezarlarÄ± M.S. 1. yüzyÄ±l dönemine ait. Bir nevi ÅžanlÄ±urfa'da Edessa KralÄ± Abgar döneminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, o dönemin kültürünün iÅŸlendiÄŸi bir hazine olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. Bu maÄŸaralarda bulunan antik kaya mezarlarÄ±nÄ±n tabanÄ±nda o döneme ait figürlerin iÅŸlendiÄŸi mozaik bulundu. Yani bu dönemde yaÅŸayan aileler öldükten sonra bu maÄŸaralardaki kaya mezarlarÄ±na defnedilmiÅŸ durumda." diye konuÅŸtu.

TapÄ±nak görünümlü kaya mezarÄ±

ÅžanlÄ±urfa Müzesinde görevli Arkeolog Bekir Çetin de bölgenin Edessa kentinin nekropolü (mezarlÄ±ÄŸÄ±) olarak bilindiÄŸini belirtti.

Yürüttükleri çalÄ±ÅŸmalarda yerin 3 metre altÄ±nda bugüne kadar ortaya çÄ±karÄ±lmayan kaya mezarlarÄ±nÄ± bulduklarÄ±nÄ± bildiren Çetin, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Bu derinlikteki kaya mezarlarÄ± biraz daha korunmuÅŸ durumda. Burada özellikle giriÅŸ kÄ±smÄ± hiç açÄ±lmamÄ±ÅŸ bir kaya mezarÄ±mÄ±z var ki bu kaya mezarÄ± tapÄ±nak görünümlü. Bunun benzeri GüneybatÄ± Anadolu'da karÅŸÄ±mÄ±zda çÄ±kmakta. Burada içinde 2-3 odalÄ± kaya mezarlarÄ±nÄ±n olduÄŸu yerlerdir. Kaya mezarlarÄ±nÄ±n giriÅŸinde sütun ve çeÅŸitli süslemeler dikkati çekiyor. BazÄ± mezar odalarÄ±nda üst kÄ±smÄ± insan alt kÄ±smÄ± yÄ±lan olan triton denilen Yunan mitolojisindeki sahneyi görebiliyoruz. Bu kaya mezarÄ± maÄŸaralarÄ±nÄ±n ÅžanlÄ±urfa turizmi için önemli olduÄŸunu göstermektedir. BurayÄ± turizme ve ÅžanlÄ±urfa'ya kazandÄ±rma çalÄ±ÅŸÄ±yoruz."