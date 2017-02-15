Atalay Filiz duruÅŸmasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±

Fatma KayÄ±kÃ§Ä± cinayetiyle ilgili aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve 10 yÄ±la kadar hapsi istenen seri katil Atalay Filiz hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

Anadolu 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruÅŸmaya tutuklu sanÄ±k Atalay Filiz, Fatma Kayikci'nin ailesi ve taraf avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. Atalay Filiz ve müÅŸtekiler yerini aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Fatma KayÄ±kci'nin eÅŸi Gani KayÄ±kci, Filiz'e yönelik tepki gösterip baÄŸÄ±rarak üzerine yürümeye çalÄ±ÅŸtÄ±. DuruÅŸmanÄ±n düzenini bozduÄŸu gerekçesiyle KayÄ±kci duruÅŸma salonundan çÄ±kardÄ±. Öte yandan duruÅŸmayÄ± takip etmek için adliyeye gelen bazÄ± basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n da duruÅŸmaya güvenlikler tarafÄ±ndan alÄ±nmamasÄ± nedeniyle salon önünde kÄ±sa süreli arbede yaÅŸandÄ±.

DURUÅžMA DEVAM EDÄ°YOR

DuruÅŸmada kimlik tespiti yapÄ±lan Filiz, lise mezunu ve serbest meslek sahibi olduÄŸunu belirtti. DuruÅŸma, iddianamenin okunmasÄ± ile devam ediyor.

OLAYIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

Tuzla'da kayÄ±p olarak aranan 2 çocuk annesi tarih öÄŸretmeni Fatma KayÄ±kci'nin cesedi, 28 MayÄ±s'ta evinin yakÄ±nÄ±ndaki çalÄ±lÄ±klarÄ±n arasÄ±nda bulunmuÅŸtu. 17 gün firari olan ve Ä°zmir'de yakalanan Filiz'in, 2013 yÄ±lÄ±nda o dönem tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan'Ä±n TÜBÄ°TAK'ta çalÄ±ÅŸan oÄŸlu GöktuÄŸ Demirarslan ve kÄ±z arkadaÅŸÄ± Elena Radchikova'nÄ±n Ankara'da öldürülmesi olayÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± da belirlenmiÅŸti. Filiz, 13 Haziran günü çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece Fatma KayÄ±kci'nÄ±n ölümüne iliÅŸkin "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Filiz hakkÄ±nda "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldÄ±rmak veya iÅŸlenmesini kolaylaÅŸtÄ±rmak ya da yakalanmamak amacÄ±yla tasarlayarak kasten öldürme" suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ve "KiÅŸinin malÄ±nÄ± koruyamayacak durumda olmasÄ±ndan veya ölmesinden yararlanarak nitelikli hÄ±rsÄ±zlÄ±k" suçundan 10 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava açÄ±ldÄ±.