Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/02/2017 11:54

FlaÅŸ CanlÄ± bomba yeleÄŸi giymiÅŸ 8 DAEÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

el bab

El Bab bÃ¶lgesinde bomba yÃ¼klÃ¼ bir araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi, Ã¼zerinde canlÄ± bomba yeleÄŸi bulunan 8 DEAÅž'li terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, DEAÅž mensubu teröristler tarafÄ±ndan El Bab'Ä±n güneyindeki geçici üs bölgesi yakÄ±nlarÄ±nda bomba yüklü bir araçla saldÄ±rÄ± düzenlendiÄŸi, üzerlerinde canlÄ± bomba yeleÄŸi bulunan 8 DEAÅž mensubu teröristin öldürüldüÄŸü duyuruldu.  7 Özgür Suriye Ordusu mensubunun ÅŸehit olduÄŸu saldÄ±rÄ±da, geçici üs bölgesindeki TSK unsurlarÄ±nÄ±n zarar görmediÄŸi bildirildi.Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±klamasÄ±na göre, saat 09.10 sÄ±ralarÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 10 kiÅŸilik terörist grup, bomba yüklü bir araçla El Bab'Ä±n güneyindeki geçici üs bölgesi yakÄ±nlarÄ±nda saldÄ±rÄ± düzenledi.

Teröristlerin, dÄ±ÅŸ hatta nöbet tutan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarÄ±nca yoÄŸun olarak ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirilirken, yaya olarak saldÄ±rÄ± bölgesine gelen ve üzerinde canlÄ± bomba yeleÄŸi bulunan 8 teröristin öldürüldüÄŸü belirtildi. Ä°çerisinde iki terörist bulunan aracÄ±n teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu 7 ÖSO mensubunun ÅŸehit olduÄŸu saldÄ±rÄ±da, geçici üs bölgesindeki TSK unsurlarÄ±nÄ±n zarar görmediÄŸi bildirildi. Harekat esnasÄ±nda baÅŸka bir bölgede Kirpi aracÄ±nÄ±n devrilmesi sonucu üç askerin hayati tehlikeleri olmayacak ÅŸekilde yaralandÄ±ÄŸÄ± ve derhal hastaneye sevk edildiÄŸi açÄ±klandÄ±. 

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