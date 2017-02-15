ErdoÄŸan'Ä±n komÅŸunu al gel Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na Nusret AltÄ±nbaÅŸ'tan destek geldi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlara yaptÄ±ÄŸÄ± 'komÅŸunu al gel' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na Mehmet AltÄ±nbaÅŸ EÄŸitim ve KÃ¼ltÃ¼r VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Nusret AltÄ±nbaÅŸ'tan "Bir komÅŸumu deÄŸil en az 50 komÅŸumu getireceÄŸime sÃ¶z veriyorum" ÅŸeklinde destek geldi.

Türkiye'nin dünyanÄ±n en güzel ve en yenilikçi ülkelerinden biri olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Nusret AltÄ±nbaÅŸ, "Ben uzun yÄ±llar yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸadÄ±m, ayrÄ±ca çok sÄ±k seyahatlerim oluyor. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±na kulak veriyorum. Ä°nÅŸallah Türkiye'deki o canlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, o turist yoÄŸunluÄŸunu yeniden el birliÄŸiyle oluÅŸturacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu. Dünya çapÄ±nda seyahatler yapan iÅŸ ortaklarÄ±yla ettiÄŸi sohbetlerde hiç Türkiye'ye gelmemiÅŸ insanlarla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen AltÄ±nbaÅŸ, ÅŸunlarÄ± ekledi: "Ä°ÅŸ seyahatlerimde iÅŸ ortaklarÄ±mla konuÅŸurken gördüm ki; dünya çapÄ±nda iÅŸ yapan kiÅŸiler Türkiye'yi hiç görmemiÅŸler. DünyayÄ± gezdiklerini anlatÄ±yorlar ama Türkiye'ye gelmemiÅŸler. 'Bizim bir BoÄŸaz'Ä±mÄ±z var, Ä°stanbul'umuz var, doÄŸal güzelliklerimiz var' diyorum, neden hiç gelmediklerini soruyorum. Türkiye'de 'ÅŸu oluyor, bu oluyor' diyorlar. BunlarÄ±n dünyada olanlardan hiçbir farkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorum. Bizim ülkemiz çok güzel. Bir kere gelen ondan sonra hep geliyor. Önemli olan bir kez getirebilmemiz. Åžimdi ise ilk etapta daha önce getirdiklerimi deÄŸil Türkiye'ye hiç gelmemiÅŸ 50 aileyi getireceÄŸim. Bu sayÄ± 100 kiÅŸiden az olmayacak. KomÅŸularÄ±mÄ±n, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± getireceÄŸim Türkiye'ye. Hedefi böyle geniÅŸletiyoruz. ÇalÄ±ÅŸmalara hemen baÅŸladÄ±k. CumhurbaÅŸkanÄ±ma söz veriyorum 2017'de bunu Allah'Ä±n izniyle gerçekleÅŸtireceÄŸiz."