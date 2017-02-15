Kuyu'nun saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili Ã¶nemli geliÅŸme

Beykoz'da dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ 70 metre derinliÄŸindeki Ã§ukurdan gÃ¼nler sonra kurtarÄ±lan Kuyu isimli kÃ¶peÄŸin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

Beykoz'da düÅŸtüÄŸü 61 metrelik kuyudan Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD), Türkiye TaÅŸkömürü Kurumunun (TTK) ve birçok kurum ve kuruluÅŸun destek verdiÄŸi 11 günlük çalÄ±ÅŸmayla kurtarÄ±lan "Kuyu" adlÄ± köpeÄŸin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtildi.Beykoz'da düÅŸtüÄŸü kuyudan çÄ±karÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesinin Fatih'teki Hayvan Hastanesi'ne götürülen Kuyu, muayene edildi.ÇeÅŸitli tetkikler için hastanede tutulan "Kuyu"nun muayenesini, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri CoÅŸkun da takip etti.Muayeneyi gerçekleÅŸtiren HekimüÅŸra Ä°nal Günay, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Kuyu'nun saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu belirterek, "Su ve kilo kaybÄ± da yok. 4 aylÄ±k Kuyu, 14,5 kilogram ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ± çok iyi. Bugün Kuyu köpeÄŸin kan tahlillerine bakacaÄŸÄ±z ve yarÄ±n yeni evi Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiyesi Beykoz Grubu'na teslim edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

48 saat aralÄ±ksÄ±z çalÄ±ÅŸtÄ±lar

Kuyu'nun kurtarÄ±lmasÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± anlatan Anadolu YakasÄ± Ä°tfaiye Müdürü Mehmet Emin Koçak, kendilerine ihbar geldiÄŸinde kuyuya alet indirip dinleme yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve ardÄ±ndan kamera sistemlerini kurarak, kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Her anÄ±nÄ± ve hareketini takip ederek, Kuyu'nun nelerden hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Koçak, köpeÄŸe annesi ve kardeÅŸinin kokusunu bir beze sürüp koklattÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Koçak, "HayvanÄ±n neden ürktüÄŸünü ve neyi sevdiÄŸini tespit ettikten sonra, AFAD ve TTK ile çok profesyonel bir kurtarma çalÄ±ÅŸmasÄ± yürüttük. Dar bir alanda iÅŸ yapÄ±yorsunuz ve yüzlerce fikir size doÄŸru uçuyor. EkipmanlarÄ±n her birini denedik ve en son kendimizin geliÅŸtirdiÄŸi pnömatik hava ile çalÄ±ÅŸan bir aparat geliÅŸtirdik ve ucuna kamera taktÄ±k. Kuyu'yu bu sayede aparatÄ±n ucundaki kementle yakalayarak, zarar görmeden yukarÄ± çÄ±karmayÄ± baÅŸardÄ±k." diye konuÅŸtu.