Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/02/2017 17:08

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili flaÅŸ geliÅŸme

karlov suikastÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 1 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla öldürülmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda, saldÄ±rgan Mevlüt Mert AltÄ±nbaÅŸ ile telefon irtibatÄ± olduÄŸu tespit edilen bir kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, soruÅŸturmayÄ± yürüten Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Adem AkÄ±ncÄ±'nÄ±n talimatÄ±yla, AltÄ±nbaÅŸ ile telefon irtibatÄ± tespit edilen E.B'yi gözaltÄ±na aldÄ±.Åžüpheli, ifade iÅŸlemleri için emniyete götürüldü.SoruÅŸturma kapsamÄ±nda halen 2'si polis memuru 3 kiÅŸi tutuklu bulunuyor.

 
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ErdoÄŸan'Ä±n komÅŸunu al gel Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na Nusret AltÄ±nbaÅŸ'tan destek geldi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlara yaptÄ±ÄŸÄ± 'komÅŸunu al gel' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na Mehmet AltÄ±nbaÅŸ EÄŸitim ve KÃ¼ltÃ¼r VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Nusret AltÄ±nbaÅŸ'tan "Bir komÅŸumu deÄŸil en az 50 komÅŸumu getireceÄŸime sÃ¶z veriyorum" ÅŸeklinde destek geldi.