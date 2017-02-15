Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 1 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla öldürülmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda, saldÄ±rgan Mevlüt Mert AltÄ±nbaÅŸ ile telefon irtibatÄ± olduÄŸu tespit edilen bir kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, soruÅŸturmayÄ± yürüten Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Adem AkÄ±ncÄ±'nÄ±n talimatÄ±yla, AltÄ±nbaÅŸ ile telefon irtibatÄ± tespit edilen E.B'yi gözaltÄ±na aldÄ±.Åžüpheli, ifade iÅŸlemleri için emniyete götürüldü.SoruÅŸturma kapsamÄ±nda halen 2'si polis memuru 3 kiÅŸi tutuklu bulunuyor.