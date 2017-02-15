Ã‡anakkale'deki deprem 10 yÄ±llÄ±k bebek hasretini elinden aldÄ±

2,5 aylÄ±k hamile Ramize KÃ¶se, depremin neden olduÄŸu korkunun etkisiyle bebeÄŸini kaybetti

AyvacÄ±k'a baÄŸlÄ± YukarÄ±köy Köyü'nde yaÅŸayan Ramize ve Kadir Köse çiftinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dram yürekleri sÄ±zlattÄ±. 10 yÄ±l önce evlenen ve 2,5 yÄ±l önce düÅŸük yapan Ramize Köse, bir süre önce tekrar hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendi. Ancak çiftin çocuk hayalleri hayallerini bu kez de 6 Åžubattaki 5.3 büyüklüÄŸündeki deprem yÄ±ktÄ±.

Depremde evleri yÄ±kÄ±lan çift, büyük bir korku ve panik yaÅŸadÄ±. AynÄ± gün fenalaÅŸan Ramize Köse, kontrolleri için Ezine Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada karnÄ±ndaki bebeÄŸin kalbinin durduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. KucaÄŸÄ±na almayÄ± beklediÄŸi bebeÄŸini kaybetmenin acÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸayan Ramize Köse ve eÅŸi Kadir Köse çifti, büyük üzüntü yaÅŸadÄ±.

Ramize Köse, bebeÄŸini kaybetmenin acÄ±sÄ±yla, depremde evlerinin yÄ±kÄ±lmasÄ± üzerine yerleÅŸtikleri konteyner eve kendini kapattÄ±. YaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir haftadÄ±r konteyner evden dÄ±ÅŸarÄ± adÄ±mÄ±nÄ± atmayan Köse'yi, Çanakkale Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü ekipleri, AyvacÄ±k Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde tedavi görmeye ikna etti. Köse, eÅŸi Kadir Köse ile birlikte ambulans ile AyvacÄ±k Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada kendisine psikolog desteÄŸi verileceÄŸi öÄŸrenildi.

Depremde eÅŸinin çok korktuÄŸurnu belirten Kadir Köse, "Evden çÄ±kÄ±p, okulun yanÄ±na gelirken, kendisi rahatsÄ±zlandÄ±. Ezine ve Çanakkale'de hastaneye gittik. Böyle bir sonuç ortaya çÄ±ktÄ±. BebeÄŸin kalbinin durduÄŸunu öÄŸrendik. BebeÄŸimiz 2,5 aylÄ±ktÄ±. Ä°ki sene önce de böyle bir düÅŸük olmuÅŸtu. Üzgünüz" dedi.

Ramize Köse, "Depremde çok korktum. AÄŸrÄ±m baÅŸladÄ±. Hastaneye gittik. Doktorlar, karnÄ±mdaki bebeÄŸin kalp atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n durduÄŸunu söyledi. Belki biz farkedememiÅŸ olabiliriz deyip, iki gün sonra tekrar gelmemizi istediler. Gittik am sonuç deÄŸiÅŸmedi. BebeÄŸimizi kaybettiÄŸimizi öÄŸrendik" dedi.