Durdurulan ÅŸÃ¼pheli araÃ§ta Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±nda kullanÄ±lan silahlar bulundu

Yalova'da yol kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda durdurulan aracÄ±n iÃ§inden Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±nda kullanÄ±lan tabanca, tÃ¼fek ve malzemelerden oluÅŸan Ã§ok sayÄ±da tarihi eseri ele geÃ§irdi

Yalova Jandarma Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, yol kontrolü esnasÄ±nda durdurduklarÄ± bir araçta Çanakkale SavaÅŸÄ±nda kullanÄ±lan tabanca, tüfek ve malzemelerden oluÅŸan çok sayÄ±da tarihi eseri ele geçirdi.Çiftlikköy ilçesinin Topçular mevkiinde yol kontrolü yapan Yalova Jandarma Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, bir minibüsü durdurarak arama yaptÄ±. Araçta 4 KaradaÄŸ tabanca, 2 mavzer mekanizmasÄ±, 4 OsmanlÄ± matarasÄ±, 4 top mermisi, süngüler, yaÄŸdanlÄ±k, 7 el bombasÄ± ile toplam 704 adet tarihi eser ele geçirildi. Araç ÅŸoförü H.Y gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, olayla alakalÄ± tahkikat devam ediyor.