Minik Irmak'Ä±n davasÄ± 8 Mart'ta gÃ¶rÃ¼lecek

Manisa'nÄ±n AlaÅŸehir ilÃ§esinde 4 yaÅŸÄ±ndaki Irmak'Ä± vahÅŸice Ã¶ldÃ¼ren Himmet A.'nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± 8 Mart'a ertelendi

Manisa'nÄ±n AlaÅŸehir ilçesinde 4 yaÅŸÄ±ndaki Irmak'Ä± canice öldüren Himmet A.'nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 2. duruÅŸmasÄ±nda, Himmet A. için Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumundan talep edilen akli dengesinin yerinde olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair raporun mahkemeye ulaÅŸmamasÄ± nedeniyle, dava 8 Mart tarihine erteledi.

Manisa'nÄ±n AlaÅŸehir ilçesinde komÅŸusu Himmet A. tarafÄ±ndan iddiaya göre, tecavüz edildikten sonra canice öldürülen 4 yaÅŸÄ±ndaki Irmak Kupal cinayetinin ceza davasÄ±nÄ±n 2. duruÅŸmasÄ± AlaÅŸehir AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görüldü. Ä°ÅŸlediÄŸi cinayeti itiraf eden sanÄ±k Himmet A. duruÅŸmaya yine SEGBÄ°S ile baÄŸlanÄ±rken, ilk duruÅŸmaya rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± nedeniyle katÄ±lamayan Irmak Kupal'Ä±n annesi Suriye ve babasÄ± Bilal Kupal ise ikinci duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmaya Ä°zmir KADEM temsilcisi avukat Gamze Suznak KÄ±zÄ±lÄ±rmak, KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu Temsilcisi Sema Hasgör, sanÄ±k avukatÄ± Tayfun ErdaÅŸ, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± avukatÄ± Åžafak Turhan da katÄ±ldÄ±.

SanÄ±k Himmet A. için aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ve 30 yÄ±ldan az olmamak ÅŸartÄ±yla hapis cezasÄ± istenirken, duruÅŸmada söz alan anne Kupal, sanÄ±ÄŸÄ±n en aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi. SanÄ±k Himmet A. ise "Benim çocuklara karÅŸÄ± deÄŸil tüm insanlara karÅŸÄ± kinim, kötülük yapma isteÄŸim var. Küçükken kötülük gördüm, istismara uÄŸradÄ±m. HastayÄ±m tedavi olmak istiyorum" diyerek tedavi olmak istediÄŸini tekrarladÄ±.

Mahkeme BaÅŸkanÄ± Remziye Güldür, sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na ve akli dengesinin yerinde olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumundan gelecek raporun beklenmesine karar vererek, davayÄ± 8 Mart tarihine erteledi.

AlaÅŸehir AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen duruÅŸma sonrasÄ± bir açÄ±klama yapan Manisa Baro temsilcisi avukat Gözde DeliktaÅŸlÄ±, "SanÄ±k Himmet A.'nÄ±n akli dengesinin yerinde olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair Adli TÄ±p Kurumundan talep edilen rapor henüz mahkeme heyetine ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± için duruÅŸma 8 Mart 2017 tarihine ertelenmiÅŸtir" dedi.

OLAY

Manisa'nÄ±n AlaÅŸehir ilçesinde 14 Ekim 2016 tarihinde sokakta oynamaya çÄ±kan 4 yaÅŸÄ±ndaki Irmak Kupal'dan bir daha haber alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±. YapÄ±lan bütün arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na raÄŸmen bulunamayan minik Irmak'Ä±n canice öldürüldüÄŸü ise Himmet A.'nÄ±n canlÄ± yayÄ±nda itiraf etmesiyle ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. SanÄ±k Himmet A.'nÄ±n ifadesi sonrasÄ± minik Irmak'Ä±n cansÄ±z bedeni AlaÅŸehir'in IlÄ±ca Mahallesi SarÄ±kÄ±z mevkisinde bir baÄŸda gömülü olarak bulunmuÅŸtu.