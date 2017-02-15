Anadolu Adalet SarayÄ±'nda son 6 ayda ele geÃ§irilen suÃ§ aletleri ÅŸok etti

Anadolu Adalet SarayÄ±'na giriÅŸlerdeki aramalarda gÃ¼venlik gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan yapÄ±lan kontroller sonucunda son 6 ayda suÃ§ aletleri ele geÃ§irildi.

Anadolu Adalet SarayÄ±'na giriÅŸlerdeki aramalarda güvenlik görevlileri tarafÄ±ndan son 6 ayda ele geçirilen suç aletleri ile adliye giriÅŸinde emanete bÄ±rakÄ±lÄ±p unutulan eÅŸyalar sergilendi. Adliyenin E Blok zemin katÄ±nda bulunan Åžehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda sergilenen yaklaÅŸÄ±k 7 bin 500 malzemenin çoÄŸunluÄŸunu bÄ±çak, odun, makas gibi suç aletleri oluÅŸturdu. Adliyeye giriÅŸteki x-ray cihazÄ±na takÄ±lan, güvenlik görevlilerin yaptÄ±ÄŸÄ± aramalarda veya otopark giriÅŸinde arabalarÄ±n içinde ele geçirilen suç aletlerinin yanÄ± sÄ±ra, vatandaÅŸlarÄ±n adli emanete bÄ±rakÄ±p sonrasÄ±nda almadÄ±ÄŸÄ± veya unuttuÄŸu eÅŸyalar da sergide yer alÄ±yor.

SOPALARIN ÜZERÄ°NDEKÄ° YAZILAR DÄ°KKAT ÇEKTÄ°

Sergilenenler aletler arasÄ±nda cep telefonu görünümlü ÅŸok cihazÄ±, granit spirali, kazma, kürek, balta, keser, çatal gibi ilginç malzemelerin yanÄ± sÄ±ra arabalarda yapÄ±lan aramalarda ele geçirilen bazÄ± sopalarÄ±n üzerinde "haydar", "hakyemez", "aÄŸrÄ± kesici", "cennetten çÄ±kma" gibi yazÄ±larÄ±n bulunmasÄ± dikkat çekti.

"GÜVENLÄ°K KONTROLLERÄ° SIRASINDA ELE GEÇÄ°RÄ°LEN EÅžYALAR"

EÅŸyalara iliÅŸkin basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klamalarda bulunan Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Fehmi Tosun, "Bu suç eÅŸyalarÄ± son 6 ayda adliyemizde hizmet almak maksadÄ±yla gelen vatandaÅŸlarÄ±n güvenlik kontrolleri sÄ±rasÄ±nda kapÄ±larda yapÄ±lan aramalarda ele geçirilen eÅŸyalar. BunlarÄ±n hepsi suç eÅŸyasÄ± deÄŸil. Ama ÅŸurada gördüÄŸünüz ÅŸiÅŸler tamamÄ±yla suç iÅŸlemek veya birilerine zarar vermek maksadÄ±yla. Mesela sopalar muhtemel bir kavga ve kargaÅŸa anÄ±nda kullanÄ±p baÅŸkalarÄ±na zarar vermek maksadÄ±yla bulundurulan aletler. Polisin, özel güvenliÄŸin ne kadar ciddi ve hassas bir biçimde arama yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlarÄ± da yakaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

"GERÄ° DÖNÜÅžÜM ÅžEKLÄ°NDE EKONOMÄ°YE KAZANDIRMAYI DÜÅžÜNÜYORUZ"

Aletlerin suç teÅŸkil edenlerinin müsadere edileceÄŸini belirten BaÅŸsavcÄ± Fehmi Tosun, "Ekonomik olarak deÄŸerlendirilebilecek olanlarÄ± deÄŸerlendireceÄŸiz. Mesela makaslarÄ± ihtiyaç olan birimlerimizde kullanabiliriz. Metalleri eritebilecek bir metal fabrikasÄ±na verip erittirebiliriz, tekrar geri dönüÅŸüm ÅŸeklinde. Geri dönüÅŸüm ÅŸeklinde tekrar ekonomiye kazandÄ±rmayÄ± düÅŸünüyoruz. SopalarÄ± odunculara verip yaktÄ±rabiliriz" diye konuÅŸtu.

"GÜVENLÄ°K KONTROLLERÄ°NDE YARDIMCI OLMALARINI Ä°STÄ°RHAM EDÄ°YORUM"

Adliye kapÄ±larÄ±nda aramalar nedeniyle tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden BaÅŸsavcÄ± Tosun, "Ama iÅŸte gördük ÅŸu yakalananlar bu olayÄ±n vahametini yansÄ±tÄ±yor. Buradan seslenmek istiyorum adliyemizden hizmet almak için gelen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za, avukat, hakim ve savcÄ± meslektaÅŸlarÄ±mÄ±za. Bizlere bunlarÄ± görerek kapÄ±daki güvenlik kontrollerinde yardÄ±mcÄ± olmalarÄ±nÄ± istirham ediyorum" dedi. BaÅŸsavcÄ± Fehmi Tosun açÄ±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cuma gününe kadar sergilenecek olan eÅŸyalarÄ± basÄ±n mensuplarÄ±na gösterdi.