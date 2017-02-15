Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/02/2017 20:02

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ziyarete geleceÄŸim dedi o maÃ§ iptal edildi


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Gaziantep'e ziyarete gitmesi nedeniyle Gaziantepspor ile Yeni Malatyaspor maÃ§Ä± gÃ¼venlik amacÄ±yla pazartesi gÃ¼nÃ¼ne ertelendi.

TFF 1. Lig'in 21. haftasÄ±nda BüyükÅŸehir Gaziantepspor ile Yeni Malatyaspor arasÄ±nda Pazar günü Gaziantep'te oynanacak mücadelenin tarihinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu, pazar günü CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Gaziantep ziyareti sebebiyle güvenlik amaçlÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Pazartesi gününe erteledi. Mavi-beyazlÄ± kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamada, "Pazar günü oynanacak olan BüyükÅŸehir Gaziantepspor - Yeni Malatyaspor maçÄ± CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Gaziantep ziyareti sebebiyle güvenlik amaçlÄ± Pazartesi saat 18: 30'a ertelendi. AyrÄ±ca konuyla ilgili yazÄ±nÄ±n ise TFF yetkililerinden alÄ±ndÄ±" denildi.

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